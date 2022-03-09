09 Mart 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri iPhone SE 3 fiyatı ne kadar, kaç TL? 2022 iPhone SE 3 özellikleri nelerdir? Türkiye'de ne zaman satışa çıkacak?

iPhone SE 3 fiyatı ne kadar, kaç TL? 2022 iPhone SE 3 özellikleri nelerdir? Türkiye'de ne zaman satışa çıkacak?

iPhone SE 3 fiyatı ne kadar, kaç TL? ABD'li teknoloji şirketi Apple tarafından yeni SE serisi tanıtıldı. iPhone SE 3'ün ne zaman satışa çıkacağı merak edilirken, yeni cihazın Türkiye fiyatı da belli oldu. A15 Bionic işlemciyle gelecek olan yeni iPhone SE ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, iPhone SE 3 fiyatı ne kadar, kaç TL? 2022 iPhone SE 3 özellikleri nelerdir? iPhone SE 3 Türkiye'de ne zaman satışa çıkacak? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.03.2022 12:39 Güncelleme Tarihi: 09.03.2022 12:39
  • 1
  • 14
iPhone SE 3 fiyatı ne kadar, kaç TL? 2022 iPhone SE 3 özellikleri nelerdir? Türkiye’de ne zaman satışa çıkacak?

iPhone SE 3 Türkiye fiyatı ne kadar, kaç TL? Tasarım olarak aynı olan iPhone 8'den 202 kat daha hızlı olacak iPhone SE'nin üçüncü jenerasyonu tanıtıldı. Apple tarafından yeni SE'nin tanıtılmasının ardından Türkiye'de ne zaman satışa çıkacağı ve Türkiye fiyatı araştırılmaya başlandı. Peki, iPhone SE 3 fiyatı ne kadar, kaç TL? 2022 iPhone SE 3 özellikleri nelerdir? Türkiye'de ne zaman satışa çıkacak? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 14
iPhone SE 3 fiyatı ne kadar, kaç TL? 2022 iPhone SE 3 özellikleri nelerdir? Türkiye’de ne zaman satışa çıkacak?

İPHONE SE 3 TÜRKİYE'DE NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Apple Türkiye'den yapılan açıklamada, iPhone SE 3 18 Mart 2022 tarihinde ön siparişe çıkacak. 25 Mart'ta ise satın alınabileek.

  • 3
  • 14
iPhone SE 3 fiyatı ne kadar, kaç TL? 2022 iPhone SE 3 özellikleri nelerdir? Türkiye’de ne zaman satışa çıkacak?

İPHONE SE 3 ÖZELLİKLERİ NELER?

İkonik bir tasarıma sahip bu güçlü yeni iPhone modeli, sıra dışı özelliklerle performansı buluşturuyor. Kompakt ve dayanıklı tasarımıyla iPhone SE, iOS 15 ile birlikte kusursuz bir kullanıcı deneyimi sunuyor.

  • 4
  • 14
iPhone SE 3 fiyatı ne kadar, kaç TL? 2022 iPhone SE 3 özellikleri nelerdir? Türkiye’de ne zaman satışa çıkacak?

Yeni iPhone SE'de A15 Bionic çipin performansı gibi etkileyici gelişmeler yer alıyor. Gelişmiş kamera özelliklerine güç veren A15 Bionic, fotoğraf düzenlemeden oyun veya artırılmış gerçeklik gibi yoğun güç gerektiren işlemlere kadar neredeyse her deneyimi daha da iyileştiriyor.

  • 5
  • 14
iPhone SE 3 fiyatı ne kadar, kaç TL? 2022 iPhone SE 3 özellikleri nelerdir? Türkiye’de ne zaman satışa çıkacak?

A15 BİONİC'TEN GÜÇ ALAN YENİ KAMERA DENEYİMİ

Gücünü A15 Bionic'ten alan yepyeni kamera sistemiyle iPhone SE, f/1.8 diyafram içeren 12 megapiksel Geniş kamerası sayesinde Akıllı HDR 4, Fotoğrafik Stiller, Deep Fusion ve Portre Modu gibi olağanüstü bilişimsel fotoğrafçılık özellikleri sunuyor.