iPhone SE 3 Türkiye fiyatı ne kadar, kaç TL? Tasarım olarak aynı olan iPhone 8'den 202 kat daha hızlı olacak iPhone SE'nin üçüncü jenerasyonu tanıtıldı. Apple tarafından yeni SE'nin tanıtılmasının ardından Türkiye'de ne zaman satışa çıkacağı ve Türkiye fiyatı araştırılmaya başlandı. Peki, iPhone SE 3 fiyatı ne kadar, kaç TL? 2022 iPhone SE 3 özellikleri nelerdir? Türkiye'de ne zaman satışa çıkacak? İşte haberin detayları...