09 Mart 2022, Çarşamba
iPhone SE 3 fiyatı ne kadar, kaç TL? 2022 iPhone SE 3 özellikleri nelerdir? Türkiye'de ne zaman satışa çıkacak?
iPhone SE 3 fiyatı ne kadar, kaç TL? ABD'li teknoloji şirketi Apple tarafından yeni SE serisi tanıtıldı. iPhone SE 3'ün ne zaman satışa çıkacağı merak edilirken, yeni cihazın Türkiye fiyatı da belli oldu. A15 Bionic işlemciyle gelecek olan yeni iPhone SE ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, iPhone SE 3 fiyatı ne kadar, kaç TL? 2022 iPhone SE 3 özellikleri nelerdir? iPhone SE 3 Türkiye'de ne zaman satışa çıkacak? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 09.03.2022 12:39 Güncelleme Tarihi: 09.03.2022 12:39
- 1
- 14
- 2
- 14
- 3
- 14
- 4
- 14
- 5
- 14