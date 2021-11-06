07 Kasım 2021, Pazar
Türkiye'nin güvenliği ona emanet! Siper 2023'te envantere girecek! Test atışları başarıyla tamamlandı
Türk savunma sanayisi tarafından geliştirilen yüksek irtifa uzun menzilli hava savunma füzesi Siper'in atış testi başarıyla yapıldı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: "Uzun menzilli ve çok katmanlı milli hava savunma sistemimiz Siper'in geliştirme çalışmalarında bir aşamayı daha başarıyla tamamladık" dedi.
Giriş Tarihi: 06.11.2021 13:04 Güncelleme Tarihi: 06.11.2021 15:04
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