Türk savunma sanayisinden yeni anti drone sistemi: 800 metreden takip, 150 metrede imha

Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen "Drone Kalkanı", mini ve mikro İHA'ları farklı sensörlerle 600-800 metreden takibe alıp 150 metrede oluşturduğu metal bulutuyla imha etmeyi hedefliyor. Yapay zeka destekli sistemin 23-26 Eylül'de MÜSİAD EXPO'da ilk kez sergilenmesi, yıl bitmeden de seri üretime hazır hale gelmesi planlanıyor.

Türk savunma sanayisi bünyesinde mini ve mikro insansız hava aracı (İHA/dron) tehditlerine karşı geliştirilen çözümlere "Drone Kalkanı" eklendi. Ukrayna-Rusya savaşıyla beraber FPV ve kamikaze dronların muharebe sahasında yaygınlaşması, düşük maliyetli hava tehditlerine karşı yine düşük maliyetli fiziki imha çözümlerine ihtiyacı artırdı. Fiber optik kabloyla kontrol edilen dronların elektronik karıştırmadan etkilenmemesi, tüfek tabanlı sistemleri hava savunma mimarisinin en son halkası olarak tekrar öne çıkardı.

İLK DEFA SERGİLENECEK Bu gelişmeden yola çıkarak mühimmat üreticisi Turaç liderliğinde, tüfek, robotik, mekanik mühendislik, algoritma ve elektro-optik alanlarında çalışan dört Türk firması ile bir üniversitenin katkısıyla "Drone Kalkanı" geliştirildi. Sistem, 23-26 Eylül'de İstanbul Fuar Merkezi'nde yapılacak 21. MÜSİAD EXPO'da ilk defa sergilenecek. "Drone Kalkanı"nda yer alan pan-tilt hareket kabiliyetine sahip kulede Derya Arms'ın 12 kalibre yarı otomatik iki Derya MAX tüfeği aynı anda görev yapabiliyor, Lasersan'ın elektro-optik sensör paketi ile akustik algılayıcılar da aynı kule üstünde bulunuyor.

KESİNTİSİZ TAKİP ÖZELLİĞİ VAR Robotik kuleyi ve görüntüleme sistemlerini geliştiren Lasersan, projede sistem entegrasyonunun ana teknoloji ortaklarından biri olarak yer alıyor. Elektro-optik sistemler ile keşif ve gözetleme amaçlı pan-tilt kamera sistemlerindeki saha tecrübesini bu çalışmaya taşıyan firmanın sensör paketi, hedefin tespit ve teşhis edilmesini, kule üstünde kesintisiz takibini sağlıyor. Gaz tepmeli mekanizmaya ve 76 milimetre magnum fişek yatağına sahip tüfekler, 10 ya da 15 fişeklik şarjörlerle seri atış gerçekleştirebiliyor. Bu kapasite, sistemin peş peşe gelen ya da sürü halinde yaklaşan birden fazla dronu angaje etmesine imkan tanıyor. Proje için tekrar ele alınan tüfeklerde namlu boyu ve etkili menzile yönelik güncelleme çalışmaları ise devam ediyor.

KÖKLÜ FİRMA DA DESTEK SAĞLADI Kulenin araçlara mekanik entegrasyonu ise bu alanda kendini kanıtlamış proje ortağı Urban Savunma tarafından yürütülüyor. Mekanik tasarım kabiliyetiyle de projede yer alan şirketin Ankara'daki üretim geçmişi 1970'lere dayanıyor. Şirket, her kalibrede namlu ve silah sistemi üretiminin yanı sıra silah sistemlerinin uzaktan komutalı ve insansız platformlara entegrasyonu alanında çalışıyor. Turaç'ın Sterling markasıyla ürettiği 12 kalibre magnum anti drone fişekler, hedefin uçuş hattında geniş bir metal bulutu oluşturacak biçimde tasarlandı.