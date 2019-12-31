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NASA'dan Mars'ta fay hattı açıklaması
NASA'nın uzay aracı InSight, Mars'tan yeni verileriyle dünyayı şaşkına çevirdi. Yapılan çalışmaların detaylarını açıklayan NASA, "Mars'ta ilk defa aktif fay bölgesi bulundu" ifadelerine yer verdi. Kuzey Carolina Üniversitesi'nden Paul Byrne, Mars'ta en genç fay bölgelerinden biri olduğunu ve 10 milyon yıl kadar önce açıldığı düşüncesinde olduklarını belirtti.
Giriş Tarihi: 31.12.2019 00:47 Güncelleme Tarihi: 31.12.2019 00:47
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