NASA'dan Mars'ta fay hattı açıklaması

Amerikan Jeofizik Birliği konferansında, NASA tarafından sunulan InSight verilerine göre, Mars'ta marsquakes denilen hareketler 3 ve 4 büyüklüğünde gerçekleşti. Her ne kadar Dünya'ya göre küçük olsa da Mars'ta tespit edilen en büyük deprem oldular. Bilim insanları, her iki depremi de InSight'ın iniş bölgesinin yaklaşık 1600 kilometre doğusunda yer alan, derin çatlaklardan oluşan ve Cerberus Fossae olarak bilinen bir alana kadar takip edebildi.