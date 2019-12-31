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NASA'dan Mars'ta fay hattı açıklaması

NASA'nın uzay aracı InSight, Mars'tan yeni verileriyle dünyayı şaşkına çevirdi. Yapılan çalışmaların detaylarını açıklayan NASA, "Mars'ta ilk defa aktif fay bölgesi bulundu" ifadelerine yer verdi. Kuzey Carolina Üniversitesi'nden Paul Byrne, Mars'ta en genç fay bölgelerinden biri olduğunu ve 10 milyon yıl kadar önce açıldığı düşüncesinde olduklarını belirtti.

Giriş Tarihi: 31.12.2019 00:47 Güncelleme Tarihi: 31.12.2019 00:47
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NASA'dan Mars'ta fay hattı açıklaması

Amerikan Jeofizik Birliği konferansında, NASA tarafından sunulan InSight verilerine göre, Mars'ta marsquakes denilen hareketler 3 ve 4 büyüklüğünde gerçekleşti. Her ne kadar Dünya'ya göre küçük olsa da Mars'ta tespit edilen en büyük deprem oldular. Bilim insanları, her iki depremi de InSight'ın iniş bölgesinin yaklaşık 1600 kilometre doğusunda yer alan, derin çatlaklardan oluşan ve Cerberus Fossae olarak bilinen bir alana kadar takip edebildi.

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NASA'dan Mars'ta fay hattı açıklaması

Çalışmanın uzmanlar tarafından incelenmesi ve bir dergide yayınlanmayı beklediği için InSight ekibinin araştırmacıları da çalışma yayınlanan kadar yorum yapmayı kabul etmediler. Fakat, milyonlarca kilometre ötede keşfedilen bu aktif fayın duyurulması bile bilim insanlarında kafa karışıklığına neden olmuş durumda.

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NASA'dan Mars'ta fay hattı açıklaması

Paul Byrne, Cerberus Fossae'deki en son aktivitenin nedeninin InSight'tan daha fazla veri gelmeden bilmenin mümkün olmadığını ama bölgenin geçmişinin bazı ipuçları verebileceğini ifade etti. Cerberus Fossae'nin Mars'ta en genç fay bölgelerinden biri olduğunu ve 10 milyon yıl kadar önce açıldığı düşünülmektedir.

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NASA'dan Mars'ta fay hattı açıklaması

NASA'nın yayınladığı bu görüntülerin sırrı çözülemiyor. Sosyal medyayı sallayan bu görüntüye dikkatlice bakın...

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NASA'dan Mars'ta fay hattı açıklaması

İddialara göre bu bir insan cesedine ait... Ancak bilim insanları bu yönde bir bulgudan hiçbir zaman söz etmedi ve aradan geçen yıllara rağmen halen bu görüntünün esrarı çözülebilmiş değil.