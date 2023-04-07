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TSK'ya 6. deniz karakol uçağı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Meltem-3 projesi kapsamında 6'ncı P-72 deniz karakol uçağının hizmete girdiğini açıkladı.

Giriş Tarihi: 07.04.2023 22:48 Güncelleme Tarihi: 07.04.2023 23:07
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TSK’ya 6. deniz karakol uçağı

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Meltem-3 Projesi kapsamında 6'ncı P-72 deniz karakol uçağı, 7 Nisan 2023 tarihinde Deniz Hava Komutanlığı Kartepe/Kocaeli'de yapılan törenle hizmete girdi. Deniz Kuvvetlerimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

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TSK’ya 6. deniz karakol uçağı

P-72 deniz karakol uçağında Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından detay parça üretimi, uçak modifikasyonu, malzeme tedariki, yer ve uçuş testleri desteği ile entegre lojistik destek aktiviteleri gerçekleştiriliyor.

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TSK’ya 6. deniz karakol uçağı

ASELSAN tarafından sistem/cihaz tedariki sağlanıyor.

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TSK’ya 6. deniz karakol uçağı

Uçaklarda Milsoft tarafından geliştirilen Link 11 ve Link 16 sistemleri bulunurken Deniz Karakol Yer İstasyonu HAVELSAN tarafından P-72 uçaklarına destek verecek şekilde güncellendi.

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TSK’ya 6. deniz karakol uçağı