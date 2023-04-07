TSK’ya 6. deniz karakol uçağı

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Meltem-3 Projesi kapsamında 6'ncı P-72 deniz karakol uçağı, 7 Nisan 2023 tarihinde Deniz Hava Komutanlığı Kartepe/Kocaeli'de yapılan törenle hizmete girdi. Deniz Kuvvetlerimize hayırlı olsun' ifadelerini kullandı. P-72 deniz karakol uçağında Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından detay parça üretimi, uçak modifikasyonu, malzeme tedariki, yer ve uçuş testleri desteği ile entegre lojistik destek aktiviteleri gerçekleştiriliyor. ASELSAN tarafından sistem/cihaz tedariki sağlanıyor. Uçaklarda Milsoft tarafından geliştirilen Link 11 ve Link 16 sistemleri bulunurken Deniz Karakol Yer İstasyonu HAVELSAN tarafından P-72 uçaklarına destek verecek şekilde güncellendi.