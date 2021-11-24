24 Kasım 2021, Çarşamba
WhatsApp yazışmalarında deşifre olan o diyalog sosyal medyada ses getirdi
Milyarlarca kullanıcıya sahip olan mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta kahkahaya boğan konuşmalar da gerçekleşiyor. WhatsApp akıllı telefonların internet aracılığıyla mesajlaştığı bir uygulama olurken, kurulabilen gruplar sayesinde çoklu sohbetler de meydana geliyor. Çoklu ya da özel birçok konuşmada ise güldüren dialoglar meydana gelmekte.
WhatsApp'ta oluşan ve sosyal medyaya düşen eğlenceli mesajları sizler için derledik.
Giriş Tarihi: 24.11.2021 02:35 Güncelleme Tarihi: 24.11.2021 02:55
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