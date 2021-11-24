WhatsApp yazışmalarında deşifre olan o diyalog sosyal medyada ses getirdi

Milyarlarca kullanıcıya sahip olan mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta kahkahaya boğan konuşmalar da gerçekleşiyor. WhatsApp akıllı telefonların internet aracılığıyla mesajlaştığı bir uygulama olurken, kurulabilen gruplar sayesinde çoklu sohbetler de meydana geliyor. Çoklu ya da özel birçok konuşmada ise güldüren dialoglar meydana gelmekte.

WhatsApp'ta oluşan ve sosyal medyaya düşen eğlenceli mesajları sizler için derledik.