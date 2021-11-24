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WhatsApp yazışmalarında deşifre olan o diyalog sosyal medyada ses getirdi

Milyarlarca kullanıcıya sahip olan mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta kahkahaya boğan konuşmalar da gerçekleşiyor. WhatsApp akıllı telefonların internet aracılığıyla mesajlaştığı bir uygulama olurken, kurulabilen gruplar sayesinde çoklu sohbetler de meydana geliyor. Çoklu ya da özel birçok konuşmada ise güldüren dialoglar meydana gelmekte.

WhatsApp'ta oluşan ve sosyal medyaya düşen eğlenceli mesajları sizler için derledik.

Giriş Tarihi: 24.11.2021 02:35 Güncelleme Tarihi: 24.11.2021 02:55
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WhatsApp yazışmalarında deşifre olan o diyalog sosyal medyada ses getirdi

WhatsApp'ta oluşan komik dialoglar sosyal medyaya yansımaya devam ediyor. Milyarlarca kullanıcısı olan WhatsApp'ın komik mesajları okuyanları kahkahaya boğmaya devam ediyor. WhatsApp her gün yeni bir komik diyaloğa sahne oluyor.

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WhatsApp yazışmalarında deşifre olan o diyalog sosyal medyada ses getirdi

Whatsapp kullanıcılarının birbirine attıkla bu mesajlar, okuyanların yüzlerini güldürüyor.

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WhatsApp yazışmalarında deşifre olan o diyalog sosyal medyada ses getirdi

İşte sosyal medyaya damgasını vuran Whatsapp mesajları.

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WhatsApp yazışmalarında deşifre olan o diyalog sosyal medyada ses getirdi
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WhatsApp yazışmalarında deşifre olan o diyalog sosyal medyada ses getirdi