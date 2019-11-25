Telefonunuzu baştan aşağı değiştirecek! Android 10 güncellemesi alacak telefonlar hangileri?

Android 10 güncellemesi alacak telefonlar hangileri? Merakla beklenen ve telefonunuzun görünümünü yepyeni hale getirecek Android 10 güncellemesi başladı. Samsung, Huawei, Honor, General Mobile, LG gibi markaların işletim sistemi olan Android yeni sürümü 10 ile akıllı telefon kullanıcılarını heyecanlandırdı. Peki, Android 10 güncellemesi alacak telefonlar hangileri? İşte, güncelleme alacak telefonlar listesi!

Huawei P30 Pro, Mate 20 X (5G), Mate 20 Pro, Mate 20, P Smart Z, P Smart 2019, P Smart 2019, P20 Pro, P20, Mate 10 Pro, PORSCHE DESIGN Mate 10, PORSCHE DESIGN Mate 20 RS, Mate 20 X, Mate 10 ve Mate 20 Lite