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Telefonunuzu baştan aşağı değiştirecek! Android 10 güncellemesi alacak telefonlar hangileri?

Android 10 güncellemesi alacak telefonlar hangileri? Android işletime sistemine sahip telefon kullanıcıları Android 10 güncellemesiyle tanıştı. Telefonunuzu adeta yepyeni hale getirecek Android 10 güncellemesi birçok özelliklerle geliyor. Peki, Android 10 güncellemesi alacak telefonlar hangileri? İşte o liste…

Giriş Tarihi: 25.11.2019 21:27 Güncelleme Tarihi: 25.11.2019 21:32
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Telefonunuzu baştan aşağı değiştirecek! Android 10 güncellemesi alacak telefonlar hangileri?
Telefonunuzu baştan aşağı değiştirecek! Android 10 güncellemesi alacak telefonlar hangileri?

Android 10 güncellemesi alacak telefonlar hangileri? Merakla beklenen ve telefonunuzun görünümünü yepyeni hale getirecek Android 10 güncellemesi başladı. Samsung, Huawei, Honor, General Mobile, LG gibi markaların işletim sistemi olan Android yeni sürümü 10 ile akıllı telefon kullanıcılarını heyecanlandırdı. Peki, Android 10 güncellemesi alacak telefonlar hangileri? İşte, güncelleme alacak telefonlar listesi!

Huawei P30 Pro, Mate 20 X (5G), Mate 20 Pro, Mate 20, P Smart Z, P Smart 2019, P Smart 2019, P20 Pro, P20, Mate 10 Pro, PORSCHE DESIGN Mate 10, PORSCHE DESIGN Mate 20 RS, Mate 20 X, Mate 10 ve Mate 20 Lite

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Telefonunuzu baştan aşağı değiştirecek! Android 10 güncellemesi alacak telefonlar hangileri?
Telefonunuzu baştan aşağı değiştirecek! Android 10 güncellemesi alacak telefonlar hangileri?

Google Pixel

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Telefonunuzu baştan aşağı değiştirecek! Android 10 güncellemesi alacak telefonlar hangileri?
Telefonunuzu baştan aşağı değiştirecek! Android 10 güncellemesi alacak telefonlar hangileri?

Honor 20

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Telefonunuzu baştan aşağı değiştirecek! Android 10 güncellemesi alacak telefonlar hangileri?
Telefonunuzu baştan aşağı değiştirecek! Android 10 güncellemesi alacak telefonlar hangileri?

Xiaomi Mi Mix 3 5G

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Telefonunuzu baştan aşağı değiştirecek! Android 10 güncellemesi alacak telefonlar hangileri?
Telefonunuzu baştan aşağı değiştirecek! Android 10 güncellemesi alacak telefonlar hangileri?

Samsung Galaxy S10 & Galaxy S10 Plus & Galaxy S10e