Sıfır ve ikinci el araba alacaklar dikkat! Araba alacaklar bu listeye bakmadan almayın!

Sıfır ve ikinci el otomobil alacakların dikkatine sunulan yeni listesi herkesi şaşkına çevirdi. Özellikle gençler otomobillerin hız ibresi ve şekline bakarken, tecrübeli alıcılar arabaların sağlamlıklarına bakıyor. Otomobilin ne kadar güvenli olup olmadığı olası bir kazada çarpmaya karşı ne kadar güvenli ve dayanıklığı olduğu otomobil almak isteyenlerin ilk baktığı şeylerden birisi. Peki güvenli otomobiller neler? Hangi araba modelleri daha sağlam? Çarpışmaya karşı dayanıklı olan araçlar hangileri? İşte son 5 yılın çarpışma testlerinden en sağlam çıkan o otomobiller...