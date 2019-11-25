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Sıfır ve ikinci el araba alacaklar dikkat! Araba alacaklar bu listeye bakmadan almayın!

Sıfır ve ikinci el otomobil alacakların dikkatine sunulan yeni listesi herkesi şaşkına çevirdi. Özellikle gençler otomobillerin hız ibresi ve şekline bakarken, tecrübeli alıcılar arabaların sağlamlıklarına bakıyor. Otomobilin ne kadar güvenli olup olmadığı olası bir kazada çarpmaya karşı ne kadar güvenli ve dayanıklığı olduğu otomobil almak isteyenlerin ilk baktığı şeylerden birisi. Peki güvenli otomobiller neler? Hangi araba modelleri daha sağlam? Çarpışmaya karşı dayanıklı olan araçlar hangileri? İşte son 5 yılın çarpışma testlerinden en sağlam çıkan o otomobiller...

Giriş Tarihi: 25.11.2019 16:53 Güncelleme Tarihi: 25.11.2019 17:03
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Sıfır ve ikinci el araba alacaklar dikkat! Ataba alacaklar bu listeye bakmadan almayın!
Sıfır ve ikinci el araba alacaklar dikkat! Ataba alacaklar bu listeye bakmadan almayın!

Sıfır ve ikinci el araba alacaklar için hazırlanan listesi gündeme oturdu. Görünüşleri ve yaptıkları hızların dışında vatandaşlar araba alırken bu kriterleri göz önüne almaktadır. Araba alacakların en çok dikkat etmesi gereken birinci özellik otomobilin sağlamlığıdır.

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Sıfır ve ikinci el araba alacaklar dikkat! Ataba alacaklar bu listeye bakmadan almayın!
Sıfır ve ikinci el araba alacaklar dikkat! Ataba alacaklar bu listeye bakmadan almayın!

İşte çarpışmadan en sağlam çıkan otomobiller...

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Sıfır ve ikinci el araba alacaklar dikkat! Ataba alacaklar bu listeye bakmadan almayın!
Sıfır ve ikinci el araba alacaklar dikkat! Ataba alacaklar bu listeye bakmadan almayın!

CITROEN NEMO

ÇARPIŞMA EMNİYETİ: %29

SÜRÜCÜ EMNİYETİ: %59

ÇOCUK ve YETİŞKİN YOLCU EMNİYETİ: %74

YAYA EMNİYETİ: %55

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Sıfır ve ikinci el araba alacaklar dikkat! Ataba alacaklar bu listeye bakmadan almayın!
Sıfır ve ikinci el araba alacaklar dikkat! Ataba alacaklar bu listeye bakmadan almayın!

SEAT EXEO

ÇARPIŞMA EMNİYETİ: %57

SÜRÜCÜ EMNİYETİ: %77

ÇOCUK ve YETİŞKİN YOLCU EMNİYETİ: %81

YAYA EMNİYETİ: %50

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Sıfır ve ikinci el araba alacaklar dikkat! Ataba alacaklar bu listeye bakmadan almayın!
Sıfır ve ikinci el araba alacaklar dikkat! Ataba alacaklar bu listeye bakmadan almayın!

KIA VENGA

ÇARPIŞMA EMNİYETİ: %71

SÜRÜCÜ EMNİYETİ: %79

ÇOCUK ve YETİŞKİN YOLCU EMNİYETİ: %66

YAYA EMNİYETİ: %64