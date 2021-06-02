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Telefona zarar veren uygulamalar | Herkes cebinden siliyor! İşte akıllı telefonların katilleri
En çok şarj yiyen uygulamalar | Milyonlarca akıllı telefon kullanıcısının kullandığı dünyanın en popüler uygulamaları, şarj bataryalarının ömrünü kısa sürede bitiriyor. Uzmanlar, aşırı pil tükenten bu uygulamaların listesini hazırladı. İşte telefonlara en çok zarar veren 20 uygulama...
Giriş Tarihi: 02.06.2021 10:11 Güncelleme Tarihi: 02.06.2021 10:11
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