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Telefona zarar veren uygulamalar | Herkes cebinden siliyor! İşte akıllı telefonların katilleri

En çok şarj yiyen uygulamalar | Milyonlarca akıllı telefon kullanıcısının kullandığı dünyanın en popüler uygulamaları, şarj bataryalarının ömrünü kısa sürede bitiriyor. Uzmanlar, aşırı pil tükenten bu uygulamaların listesini hazırladı. İşte telefonlara en çok zarar veren 20 uygulama...

Giriş Tarihi: 02.06.2021 10:11 Güncelleme Tarihi: 02.06.2021 10:11
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Telefona zarar veren uygulamalar | Herkes cebinden siliyor! İşte akıllı telefonların katilleri

AKILLI TELEFONLARA EN ÇOK ZARAR VEREN UYGULAMALAR

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Telefona zarar veren uygulamalar | Herkes cebinden siliyor! İşte akıllı telefonların katilleri

LinkedIn - 72%

pCloud tarafından yapılan araştırmaya "Akıllı Telefon Katilleri" adı verildi.

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Telefona zarar veren uygulamalar | Herkes cebinden siliyor! İşte akıllı telefonların katilleri

Likee - 72%

Araştırma kapsamında dünya genelinde en popüler 100 uygulama incelendi. Yani bu listedekilerden daha zararlı uygulamalar da bulunabilir ancak onlar bu listedekiler kadar yaygın kullanılmıyor.

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Telefona zarar veren uygulamalar | Herkes cebinden siliyor! İşte akıllı telefonların katilleri

Grindr - 72%

Arka planda çok fazla çalıştırma isteyen uygulamalar aynı zamanda telefonu en çok yoran uygulamalar.

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Telefona zarar veren uygulamalar | Herkes cebinden siliyor! İşte akıllı telefonların katilleri

Telegram - 77%

pCloud uygulamların zarar seviyelerini bir yüzde ile ifade etmeyi tercih etti. Liste yüzde 72 ile başlarken en üst noktada yüzde 90'lar aşılıyor.