Telefon alacaklar dikkat! İşte 2100 TL altı fiyatlı Huawei Samsung Xiaomi Oppo marka akıllı telefonlar...

Cep telefonları her geçen gün daha fazla gelişiyor. Hayatın önemli bir parçası olmaya başlayan akıllı telefonlara gün aşırı yeni özellikler yükleniyor. Telefon üreten teknoloji devleri pazar payının büyük kısmını elde etmek için üretimlerine hız verdi. Özellikle Doğu'da Kore, Japonya, Çin, Batı'da ise ABD merkezli firmalar telefon üretiminde büyük bir savaş veriyor. ABD merkezli Apple şirketinin iPhone'ları sektöre yön verdiği dönemi kaybetmek üzere. Çinli Huawei ve Xiaomi iPhone'un pazar payını bölmek için gün aşırı hamleler yapıyor. Yapay zekalı telefonlar üreten firmalar kısa sürede büyük gelir elde etti. Özellikle Huawei, Samsung ve iPhone modellerini epey zorluyor. Teknoloji devlerinin en büyük pazarlarından biri de Türkiye. Ülkemizde telefon satışları oldukça yüksek. Her bütçeye göre telefon arayışı oldukça yoğun. Özellikle 2500 TL altı telefonlar büyük ilgi görüyor. Biz de sizler için 2100 TL altı telefonları derledik. İşte 2100 TL altı fiyatlı Huawei, Samsung, Xiaomi, Oppo marka akıllı telefonlar...

Giriş Tarihi: 31.01.2020 12:06 Güncelleme Tarihi: 31.01.2020 12:26 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





