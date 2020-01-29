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Buzz Aldrin Ay fotoğrafı hakkında 50 yıl sonra itiraflarda bulundu! NASA astronutu Buzz Aldrin...

İnsanoğlu 50 yıl önce Apollo 11 uzay aracı ile Ay'a ayak bastı. NASA astronotundan açıklamalar geldi. Yıllar önce Armstrong ile birlikte Ay'a giden astronot Buzz Aldrin, 50 yıl sonra itiraflarda bulundu. Komplo teorilerinin kesilmediği tarihi olayın perde arkası Buzz Aldrin'in açıklamalarıyla aydınlandı. İşte NASA astronutu Buzz Aldrin'in Ay fotoğrafı hakkında yaptığı itiraflar.

Giriş Tarihi: 29.01.2020 14:12 Güncelleme Tarihi: 29.01.2020 14:14
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Buzz Aldrin Ay fotoğrafı hakkında 50 yıl sonra itiraflarda bulundu! NASA astronutu Buzz Aldrin...

İnsanoğlu 50 yıl önce Apollo 11 uzay aracı ile Ay'a ayak bastı. NASA astronotundan açıklamalar geldi. Yıllar önce Armstrong ile birlikte Ay'a giden astronot Buzz Aldrin, 50 yıl sonra itiraflarda bulundu. Komplo teorilerinin kesilmediği tarihi olayın perde arkası Buzz Aldrin'in açıklamalarıyla aydınlandı. İşte NASA astronutu Buzz Aldrin'in Ay fotoğrafı hakkında yaptığı itiraflar.

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Buzz Aldrin Ay fotoğrafı hakkında 50 yıl sonra itiraflarda bulundu! NASA astronutu Buzz Aldrin...

Dünyamızın tek doğal uydusu Ay'da atılan ilk adımın üzerinden 50 yıl geçti. Ancak bu görev ile ilgili komplo teorilerinin ardı arkası hala kesilmiş değil.

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Buzz Aldrin Ay fotoğrafı hakkında 50 yıl sonra itiraflarda bulundu! NASA astronutu Buzz Aldrin...

"BAYRAĞI DİKEN KİŞİ..."

İngiliz Express gazetesinde yer alan habere göre, Aldrin, Ay'a ABD bayrağını diken kişinin aslında kendisi olduğunu itiraf etti.

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Buzz Aldrin Ay fotoğrafı hakkında 50 yıl sonra itiraflarda bulundu! NASA astronutu Buzz Aldrin...

Aldrin, fotoğrafı çeken kişinin Neil Armstrong olduğunu belirtti. Aldrin'in bu açıklaması sonrası Ay yüzeyine ABD bayrağını Neil Armstrong'un diktiğine yönelik genel kanı ortadan kalkmış oldu.

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Buzz Aldrin Ay fotoğrafı hakkında 50 yıl sonra itiraflarda bulundu! NASA astronutu Buzz Aldrin...

NASA'DAN KOMPLO TEORİLERİNİ SUSTURACAK PAYLAŞIM

NASA, geçtiğimiz hafta neredeyse 50 senedir dillendirilen "ABD Ay'a ayak basmadı" komplo teorisini susturacak bir paylaşımda bulunmuştI.