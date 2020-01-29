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Buzz Aldrin Ay fotoğrafı hakkında 50 yıl sonra itiraflarda bulundu! NASA astronutu Buzz Aldrin...
İnsanoğlu 50 yıl önce Apollo 11 uzay aracı ile Ay'a ayak bastı. NASA astronotundan açıklamalar geldi. Yıllar önce Armstrong ile birlikte Ay'a giden astronot Buzz Aldrin, 50 yıl sonra itiraflarda bulundu. Komplo teorilerinin kesilmediği tarihi olayın perde arkası Buzz Aldrin'in açıklamalarıyla aydınlandı. İşte NASA astronutu Buzz Aldrin'in Ay fotoğrafı hakkında yaptığı itiraflar.
Giriş Tarihi: 29.01.2020 14:12 Güncelleme Tarihi: 29.01.2020 14:14
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