TEKNOFEST kuşağının dahisi "Lego Erdem" yaptıklarıyla hayran bıraktı

Uçakların, trenlerin nasıl yapıldığını anlatan belgeseller izleyip, üçlü prizlere sarılıp uyudu. Anaokulundaki yıl sonu gösterisinde sahnede şarkı söylerken, bir anda her şeyi unutup mikrofonu açarak içini inceledi. En büyük hobisi, elektronik eşyaları tamir etmek, en sevdiği yer ise tren garları ve havalimanları oldu. En büyük isteği TEKNOFEST'e gitmek olan dâhi çocuk Erdem, konuştu: