TEKNOFEST kuşağının dahisi "Lego Erdem" yaptıklarıyla hayran bıraktı
Liseli Erdem Çebişoğlu'nun 2 yaşındayken takım çantası vardı. Elektronik eşyaları tamir etti, kendine akıllı oda yaptı, güneş enerjisi sistemi kurdu. Erdem, "Ülkeme aşığım, faydalı buluşlar yapmak istiyorum" dedi
Giriş Tarihi: 12.02.2022
08:21 Güncelleme Tarihi: 12.02.2022
08:21
İstanbul'da Bahçelievler Şehit Erol Olçok Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Raylı Sistemler Bölümü öğrencisi Erdem Çebişoğlu, görmeye alışık olmadığımız sıradışı özellikleriyle kendine hayran bırakıyor.
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O biraz Selçuk Bayraktar, biraz Elon Musk. İşte 'Lego' takma adlı Erdem'in hikâyesi... 2 yaşındayken tamirci gibi takım çantası vardı. Gözü sadece prizlerde, elektrik saatlerindeydi. 3 yaşında, deve boyu menteşe ile düz menteşenin farkını biliyordu.
Mahallenin elektrikçisi en iyi arkadaşıydı. 4 yaşında, annesinin okuduğu masal kitaplarını parmaklarıyla takip ederek okuma yazma öğrendi. Bozuk bir VCD oynatıcısını en ufak parçasına kadar ayırıp, sonra birleştirerek çalışır hale getirdi.
Uçakların, trenlerin nasıl yapıldığını anlatan belgeseller izleyip, üçlü prizlere sarılıp uyudu. Anaokulundaki yıl sonu gösterisinde sahnede şarkı söylerken, bir anda her şeyi unutup mikrofonu açarak içini inceledi. En büyük hobisi, elektronik eşyaları tamir etmek, en sevdiği yer ise tren garları ve havalimanları oldu. En büyük isteği TEKNOFEST'e gitmek olan dâhi çocuk Erdem, konuştu:
"
Elektrikli eşyalara, raylı sistemlere, uçaklara merakım var. Hayalim makine mühendisi olup vatanıma ve demiryollarına hizmet etmek. Ülkeme âşığım. Ben ülkeme vefa göstermezsem dünyanın en iyi mühendisi olsam da ne fayda. Bu ülkeyi biz gençler kurtaracak. İstanbul'daki raylı sistemleri inceliyorum. İstanbul Havalimanı ülkemiz için bir gurur. Oraya bayılıyorum."