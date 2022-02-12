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Haberler Galeri TEKNOFEST kuşağının dahisi "Lego Erdem" yaptıklarıyla hayran bıraktı

TEKNOFEST kuşağının dahisi "Lego Erdem" yaptıklarıyla hayran bıraktı

Liseli Erdem Çebişoğlu'nun 2 yaşındayken takım çantası vardı. Elektronik eşyaları tamir etti, kendine akıllı oda yaptı, güneş enerjisi sistemi kurdu. Erdem, "Ülkeme aşığım, faydalı buluşlar yapmak istiyorum" dedi

Giriş Tarihi: 12.02.2022 08:21 Güncelleme Tarihi: 12.02.2022 08:21
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TEKNOFEST kuşağının dahisi Lego Erdem yaptıklarıyla hayran bıraktı

İstanbul'da Bahçelievler Şehit Erol Olçok Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Raylı Sistemler Bölümü öğrencisi Erdem Çebişoğlu, görmeye alışık olmadığımız sıradışı özellikleriyle kendine hayran bırakıyor.

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TEKNOFEST kuşağının dahisi Lego Erdem yaptıklarıyla hayran bıraktı

O biraz Selçuk Bayraktar, biraz Elon Musk. İşte 'Lego' takma adlı Erdem'in hikâyesi... 2 yaşındayken tamirci gibi takım çantası vardı. Gözü sadece prizlerde, elektrik saatlerindeydi. 3 yaşında, deve boyu menteşe ile düz menteşenin farkını biliyordu.

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TEKNOFEST kuşağının dahisi Lego Erdem yaptıklarıyla hayran bıraktı

Mahallenin elektrikçisi en iyi arkadaşıydı. 4 yaşında, annesinin okuduğu masal kitaplarını parmaklarıyla takip ederek okuma yazma öğrendi. Bozuk bir VCD oynatıcısını en ufak parçasına kadar ayırıp, sonra birleştirerek çalışır hale getirdi.

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TEKNOFEST kuşağının dahisi Lego Erdem yaptıklarıyla hayran bıraktı

Uçakların, trenlerin nasıl yapıldığını anlatan belgeseller izleyip, üçlü prizlere sarılıp uyudu. Anaokulundaki yıl sonu gösterisinde sahnede şarkı söylerken, bir anda her şeyi unutup mikrofonu açarak içini inceledi. En büyük hobisi, elektronik eşyaları tamir etmek, en sevdiği yer ise tren garları ve havalimanları oldu. En büyük isteği TEKNOFEST'e gitmek olan dâhi çocuk Erdem, konuştu:

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TEKNOFEST kuşağının dahisi Lego Erdem yaptıklarıyla hayran bıraktı

"Elektrikli eşyalara, raylı sistemlere, uçaklara merakım var. Hayalim makine mühendisi olup vatanıma ve demiryollarına hizmet etmek. Ülkeme âşığım. Ben ülkeme vefa göstermezsem dünyanın en iyi mühendisi olsam da ne fayda. Bu ülkeyi biz gençler kurtaracak. İstanbul'daki raylı sistemleri inceliyorum. İstanbul Havalimanı ülkemiz için bir gurur. Oraya bayılıyorum."