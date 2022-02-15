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Haberler Galeri Dünyanın gözü Rusya - Ukrayna krizinde! En güçlü hava kuvvetleri 2022 listesi açıklandı! En güçlü hava kuvveti hangi ülkede? Türkiye kaçıncı sırada?

Dünyanın gözü Rusya - Ukrayna krizinde! En güçlü hava kuvvetleri 2022 listesi açıklandı! En güçlü hava kuvveti hangi ülkede? Türkiye kaçıncı sırada?

Dünya gözünü Rusya - Ukrayna krizine çevirirken, uluslararası askeri güç verilerini toplayan ünlü internet sitesi Global Fire Power, 2022 yılında dünyanın en güçlü hava kuvvetlerine sahip olan ülkeleri açıkladı. Türkiye'nin de sıralaması bu listede belli oldu. Peki Rusya, Ukrayna kaçıncı sırada? Rusya'nın mı hava kuvveti daha iyi Ukrayna'nın mı? İşte hava kuvvetleri en güçlü ülkeler ve sıralaması.

Giriş Tarihi: 15.02.2022 12:40 Güncelleme Tarihi: 15.02.2022 12:56
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Dünyanın gözü Rusya - Ukrayna krizinde! En güçlü hava kuvvetleri 2022 listesi açıklandı! En güçlü hava kuvveti hangi ülkede? Türkiye kaçıncı sırada?

Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan kriz dünya basınında geniş yankı uyandırırken, herkes gözünü bu bölgeye çevirdi. uluslararası askeri güç verilerini toplayan ünlü internet sitesi Global Fire Power, dünyanın en güçlü hava kuvvetlerini sıraladı. Türkiye'nin sıralaması da belli oldu.

İşte sıralamada yer alan ülkeler:

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Dünyanın gözü Rusya - Ukrayna krizinde! En güçlü hava kuvvetleri 2022 listesi açıklandı! En güçlü hava kuvveti hangi ülkede? Türkiye kaçıncı sırada?

100 - Tanzanya

Toplam uçak gücü:37

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Dünyanın gözü Rusya - Ukrayna krizinde! En güçlü hava kuvvetleri 2022 listesi açıklandı! En güçlü hava kuvveti hangi ülkede? Türkiye kaçıncı sırada?

99- Slovenya

Toplam uçak gücü: 37

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Dünyanın gözü Rusya - Ukrayna krizinde! En güçlü hava kuvvetleri 2022 listesi açıklandı! En güçlü hava kuvveti hangi ülkede? Türkiye kaçıncı sırada?

98- Panama

Toplam uçak gücü: 39

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  • 101
Dünyanın gözü Rusya - Ukrayna krizinde! En güçlü hava kuvvetleri 2022 listesi açıklandı! En güçlü hava kuvveti hangi ülkede? Türkiye kaçıncı sırada?

97 - Paraguay

Toplam uçak gücü:41