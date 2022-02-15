Dünyanın gözü Rusya - Ukrayna krizinde! En güçlü hava kuvvetleri 2022 listesi açıklandı! En güçlü hava kuvveti hangi ülkede? Türkiye kaçıncı sırada?

Dünya gözünü Rusya - Ukrayna krizine çevirirken, uluslararası askeri güç verilerini toplayan ünlü internet sitesi Global Fire Power, 2022 yılında dünyanın en güçlü hava kuvvetlerine sahip olan ülkeleri açıkladı. Türkiye'nin de sıralaması bu listede belli oldu. Peki Rusya, Ukrayna kaçıncı sırada? Rusya'nın mı hava kuvveti daha iyi Ukrayna'nın mı? İşte hava kuvvetleri en güçlü ülkeler ve sıralaması.

Giriş Tarihi: 15.02.2022 12:40 Güncelleme Tarihi: 15.02.2022 12:56 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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