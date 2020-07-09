TCG Anadolu'ya İHA ve SİHA takviyesi geliyor! Yerli ve milli askeri hamleleriyle kendi kendine yeten ülke sınıfına yükselen Türkiye'nin, denizlerdeki gücünü artıran TCG Anadolu için kritik bir adım daha atılıyor. Türk Deniz Gücü'nün amiral gemisi olacak TCG Anadolu'nun gelecek yıl envantere girmesi beklenirken, F-35 projesinde yaşanan sorunlar nedeniyle gözler İHA ve SİHA'lara çevrildi. Giriş Tarihi: 09.07.2020 10:38 Güncelleme Tarihi: 09.07.2020 10:50
Türk Deniz Kuvvetleri'nin amfibi hücum gemisi TCG Anadolu'da aktif şekilde kullanmayı planladığı İHA ve SİHA'lar için iki senaryo öne çıkıyor. İlk senaryoda TB-2 Bayraktar ve ANKA gibi platformlara göre daha hafif sınıfta İHA'ların üretilmesi ve kullanılması.
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İkinci senaryoda ise TCG Anadolu pistinde yapılacak değişikliklerle envanterdeki İHA ve SİHA'ların kalkış yapılabilmesini sağlamak var. Deniz sistemlerine yönelik asimetrik tehditlerin arttığına vurgu yapan savunma sanayi analistleri, "İHA/SİHA'ların TCG Anadolu'ya keşif, istihbarat ve hedef edinim kabiliyeti sağlaması çok önemli hale geldi" değerlendirmesinde bulunuyor.
Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir geçtiğimiz günlerde "TCG Anadoluya İHA yerleştirmeyi planlıyoruz" açıklamasını yaptı ve iki senaryo gündeme geldi.
İlk senaryoda TB-2 Bayraktar ve ANKA gibi platformlara göre daha hafif sınıfta İHA'ların üretilmesi ve kullanılması, ikinci senaryoda ise TCG Anadolu pistinde yapılacak değişikliklerle envanterdeki İHA ve SİHA'ların kalkış yapılabilmesini sağlamak vardı.
Savunma Sanayi Analisti Kadir Doğan, özellikle deniz sistemlerindeki asimetrik tehditler nedeniyle TCG Anadolu'da İHA ve SİHA kullanılmasının vazgeçilmez bir hale geldiğini söyledi.