TCG Anadolu'ya İHA ve SİHA takviyesi geliyor!

Türk Deniz Kuvvetleri'nin amfibi hücum gemisi TCG Anadolu'da aktif şekilde kullanmayı planladığı İHA ve SİHA'lar için iki senaryo öne çıkıyor. İlk senaryoda TB-2 Bayraktar ve ANKA gibi platformlara göre daha hafif sınıfta İHA'ların üretilmesi ve kullanılması.