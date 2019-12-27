Sosyal medya kullananlar dikkat! 2020 yılında... Son dönemlerde gelişen teknolojiyle birlikte sosyal medya kullanımı giderek artmaya başladı. 2020 yılına girmemize sayılı günler kala yeni yılda sosyal medyada neler olacak? 2020 yılında neler trend olacak? 2020 yılında neler kalkacak? İşte detaylar... Giriş Tarihi: 27.12.2019 07:44 Güncelleme Tarihi: 27.12.2019 07:47
Yeni dijital dünyada fırsatlar kadar risklerin artışıyla daha 'niş' ve güvenli ortamlar 2020'de sosyal medyada öne çıkacak. İşte detaylar...
"Videolar, tahtını koruyacak" PeerBie Kurucusu Semih Seçer, "Videolara olan ilgimiz devam ediyor. Kolay paylaşılması, eğlenceli olması, çabuk tüketilebilmesi gibi gerekçeler videolara olan ilgiyi her geçen gün artırıyor.
YouTube, Google arama motorundan sonra ikinci en büyük arama motoru konumunda. Cisco'nun son araştırmaları 2020 yılında videonun internet trafiğinin yüzde 75'ini kaplayacağını ortaya koyuyor" diyerek videonun önemini vurguladı.
"Her aramayı Google üzerinden mi yapacağız?" "Her sosyal medya platformu kendisine ait bir veri bankası oluşturuyor. Bu durum, öne çıkanların kendi alanında dominant olmasını sağlayacak diye düşünüyorum.
Örneğin LinkedIn, dünyanın en büyük iş arama moturu olabileceğini öngörmek yanlış olmaz. Burada doğru soruyu sormak önemli. Her aramayı aynı kanaldan mı yapacağız, yoksa özel olanlar için ona özel mecraları mı kullanacağız?