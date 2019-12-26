NASA aracının yakınında bulundu! Mars'ta dehşete düşüren keşif...

NASA veya diğer adıyla Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi, Mars hakkındaki çalışmalarına devam ediyor. NASA gelecekteki Mars görevlerinde kullanılmak üzere, Mars yüzeyi altındaki su buzunun haritasını çıkardı. Uzay ve diğer gezegenlerle ilgili çalışmalar iyice hız kazanmışken, komplo teorisyenleri de boş durmuyor. Yeni iddiaları ileri sürüyorlar. Bu iddialarına ait kanıtları da paylaşıyorlar. Geçtiğimiz günlerde Mars'la alakalı bir iddia ortalığı karıştırdı. Kızıl gezegende NASA keşif aracının yakınında uzaylılara ait bir kanıt bulunduğu ortaya atıldı.