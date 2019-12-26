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NASA aracının yakınında bulundu! Mars'ta dehşete düşüren keşif...

NASA veya diğer adıyla Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi, Mars hakkındaki çalışmalarına devam ediyor. NASA gelecekteki Mars görevlerinde kullanılmak üzere, Mars yüzeyi altındaki su buzunun haritasını çıkardı. Uzay ve diğer gezegenlerle ilgili çalışmalar iyice hız kazanmışken, komplo teorisyenleri de boş durmuyor. Yeni iddiaları ileri sürüyorlar. Bu iddialarına ait kanıtları da paylaşıyorlar. Geçtiğimiz günlerde Mars'la alakalı bir iddia ortalığı karıştırdı. Kızıl gezegende NASA keşif aracının yakınında uzaylılara ait bir kanıt bulunduğu ortaya atıldı.

Giriş Tarihi: 26.12.2019 14:37 Güncelleme Tarihi: 26.12.2019 14:40
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NASA aracının yakınında bulundu! Mars'ta dehşete düşüren keşif...

NASA'nın yayınladığı bu görüntülerin sırrı çözülemiyor. Sosyal medyayı sallayan bu görüntüye dikkatlice bakın...

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NASA aracının yakınında bulundu! Mars'ta dehşete düşüren keşif...

İddialara göre bu bir insan cesedine ait... Ancak bilim insanları bu yönde bir bulgudan hiçbir zaman söz etmedi ve aradan geçen yıllara rağmen halen bu görüntünün esrarı çözülebilmiş değil.

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NASA aracının yakınında bulundu! Mars'ta dehşete düşüren keşif...

Bir başka sıra dışı görüntü... NASA'nın uzayın derinliklerinde çektiği bu görüntü gerçekten inanılmaz: Bu bir insan mı yoksa...

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NASA aracının yakınında bulundu! Mars'ta dehşete düşüren keşif...

Dünya bu görüntünün sırrını çözemiyor. Aylar önce Kızıl Gezegen'den gelen bu tuhaf görüntüde insan silueti görenleri şaşkına çeviriyor.

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NASA aracının yakınında bulundu! Mars'ta dehşete düşüren keşif...

Görüntüye daha uzaktan bakıldığında çok fark edilmiyor; kaya parçasından farksız. Ancak yaklaştırdığınızda işin rengi değişiyor! İçinde büyük sırlar barındıran Mars'ten gelen tek tuhaf görüntü de bu değil!