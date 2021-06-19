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SON DAKİKA! Instagram ve Facebook çöktü mü? 19 Haziran Instagram, Facebook ne zaman düzelecek?

Instagram ve Facebook ne zaman düzelecek? Sosyal medya platformları Instagram, Facebook ve WhatsApp'ta erişim sorunu yaşanıyor. Saat 12.21 gibi başlayan erişim sorunu İstanbul başta olmak üzere Ankara ve İzmir'de yoğun olarak görülüyor. Erişim sorunu yaşanmasının ardından uygulamayı kullanan vatandaşlar, konu hakkında detayları araştırmaya başladı. Peki, Instagram ve Facebook çöktü mü? 19 Haziran Instagram, Facebook ne zaman düzelecek? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.06.2021 12:56
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SON DAKİKA! Instagram ve Facebook çöktü mü? 19 Haziran Instagram, Facebook ne zaman düzelecek?

Son dakika... Instagram, Facebook ve WhatsApp çöktü mü, neden açılmıyor? Bugün saat 12.21 itibarıyla Instagram, Facebook ve WhatsApp uygulamalarına giriş yapamayan vatandaşlar, erişim erişim sorununun neden kaynaklandığını ve ne zaman düzeleceğini araştırmaya başladı. Dünya çapında erişim aksaklıklarını tespit eden "downdetector.com" canlı arıza haritasında yer alan bilgiye göre, Instagram, Facebook ve WhatsApp'ta yaşanan eş zamanlı erişim sorunu Türkiye'de İstanbul, Ankara ve İzmir'de yoğun şekilde görülüyor. Peki, Instagram ve Facebook çöktü mü? 19 Haziran Instagram, Facebook ne zaman düzelecek? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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SON DAKİKA! Instagram ve Facebook çöktü mü? 19 Haziran Instagram, Facebook ne zaman düzelecek?

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ? NE ZAMAN DÜZELECEK?

Instagram'a saat 12.21 itibarıyla erişim sorunu yaşanıyor. Instagram'a erişim sorununun server hatası nedeniyle kaynaklandığı düşünülse de konu hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi.

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SON DAKİKA! Instagram ve Facebook çöktü mü? 19 Haziran Instagram, Facebook ne zaman düzelecek?

FACEBOOK ÇÖKTÜ MÜ? NE ZAMAN DÜZELECEK?

Facebook sorunu da 12.21 itibarıyla başladı ve kısıtlı erişim sağlanıyor. Kullanıcılar akış yenilemede hata yaşıyorlar.

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SON DAKİKA! Instagram ve Facebook çöktü mü? 19 Haziran Instagram, Facebook ne zaman düzelecek?

WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ?

WhatsApp uygulamasına da aynı Facebook ve Instagram'da olduğu gibi kısıtlı erişim sağlanıyor. WhatsApp sorunu saat 12.21 civarında başladı. WhatsApp sorunun da server hatasından kaynaklandığı düşünülüyor.

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SON DAKİKA! Instagram ve Facebook çöktü mü? 19 Haziran Instagram, Facebook ne zaman düzelecek?

INSTAGRAM HAKKINDA

2010 tarihinde Kevin Systorm ve Mike Krieger tarafından kurulan ve ilk olarak Burbn ismiyle piyasaya çıkan İnstagram, dünya çapında 500 milyon kullanıcıya sahiptir.