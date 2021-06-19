SON DAKİKA! Instagram ve Facebook çöktü mü? 19 Haziran Instagram, Facebook ne zaman düzelecek?

Instagram ve Facebook ne zaman düzelecek? Sosyal medya platformları Instagram, Facebook ve WhatsApp'ta erişim sorunu yaşanıyor. Saat 12.21 gibi başlayan erişim sorunu İstanbul başta olmak üzere Ankara ve İzmir'de yoğun olarak görülüyor. Erişim sorunu yaşanmasının ardından uygulamayı kullanan vatandaşlar, konu hakkında detayları araştırmaya başladı. Peki, Instagram ve Facebook çöktü mü? 19 Haziran Instagram, Facebook ne zaman düzelecek? İşte haberin detayları...