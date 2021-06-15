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Haberler Galeri İşte Türkiye’nin ilk yerli elektrikli otobüsü! 15 dakikalık şarjla 80 km gidiyor

İşte Türkiye’nin ilk yerli elektrikli otobüsü! 15 dakikalık şarjla 80 km gidiyor

ASELSAN iş birliğiyle geliştirilen Türk otomotiv sanayisinin ilk yüzde yüz yerli elektrikli otobüsü Avenue EV, yollara çıkmaya hazırlanıyor. ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı Dr. İbrahim Bekar "Bu projeyle en büyük hedefimiz, yerli ve milli elektrifikasyon sistemlerinin yaygınlaşarak ülkemizde bu konuda bir ekosistemin oluşması" dedi.

Giriş Tarihi: 15.06.2021 11:15 Güncelleme Tarihi: 15.06.2021 12:07
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İşte Türkiye’nin ilk yerli elektrikli otobüsü! 15 dakikalık şarjla 80 km gidiyor

TEMSA'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye otobüs pazarının önemli markalarından TEMSA ve Türk savunma sanayisi kuruluşu ASELSAN iş birliğiyle geliştirilen yüzde yüz yerli elektrikli araç Avenue EV, seri üretime hazır hale geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İşte Türkiye’nin ilk yerli elektrikli otobüsü! 15 dakikalık şarjla 80 km gidiyor

Geçen yıllarda imzalanan anlaşma kapsamında, ASELSAN'ın elektrikli çekiş sistemleriyle donatılan, Türk otomotiv sanayisinin ilk yerli elektrikli otobüsü Avenue EV'nin tüm süreçleri tamamlanarak banttan indi.

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İşte Türkiye’nin ilk yerli elektrikli otobüsü! 15 dakikalık şarjla 80 km gidiyor

Yerli teknolojinin elektrifikasyonda yaygınlaşması ve Türkiye'nin enerji bağımlılığının düşürülmesi anlamında önemli bir hamle olarak görülen araçların, kamu kurumlarına yönelik ilk teslimleri önümüzdeki günlerde gerçekleşecek.

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İşte Türkiye’nin ilk yerli elektrikli otobüsü! 15 dakikalık şarjla 80 km gidiyor

15 DAKİKALIK ŞARJLA 80 KM GİDEBİLİYOR
ASELSAN tarafından yerli olarak tasarlanan ve global ihtiyaçlar göz önüne alınarak, çevreci bir bakış açısıyla geliştirilen Avenue EV, fosil yakıt yerine sürdürülebilir bir enerji kaynağı olan elektrikle çalışıyor.

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İşte Türkiye’nin ilk yerli elektrikli otobüsü! 15 dakikalık şarjla 80 km gidiyor

Kısa şarj özelliği sayesinde 15 dakikada tam şarja ulaşabilen araç, bu sayede 80 kilometre yol kat edebilirken; duraklarda kısa süreli şarjlarla 24 saat kesintisiz hizmet sunabiliyor.