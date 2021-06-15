İşte Türkiye’nin ilk yerli elektrikli otobüsü! 15 dakikalık şarjla 80 km gidiyor

15 DAKİKALIK ŞARJLA 80 KM GİDEBİLİYOR

ASELSAN tarafından yerli olarak tasarlanan ve global ihtiyaçlar göz önüne alınarak, çevreci bir bakış açısıyla geliştirilen Avenue EV, fosil yakıt yerine sürdürülebilir bir enerji kaynağı olan elektrikle çalışıyor.