Silahlı insansız mini tank TSK envanterine giriyor!

ASELSAN ile Katmerciler arasında imzalanan seri üretim sözleşmesi gereğince "insansız mini tank" olarak da adlandırılan silahlı insansız kara araçları, 2021'de Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilmeye başlanacak. Katmerciler İcra Kurulu Başkan Vekili Furkan Katmerci, "Türk ordusu, havadan sonra karada da uzaktan komuta edilebilen insansız savunma araçlarıyla gücüne güç katmış olacak. Dünyadaki muadillerinden daha üstün olan bu araçla Türkiye, bu segmentte öne çıkan sayılı ülkelerden birisi olacak" dedi.