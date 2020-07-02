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Silahlı insansız mini tank TSK envanterine giriyor!

ASELSAN ile Katmerciler arasında imzalanan seri üretim sözleşmesi gereğince "insansız mini tank" olarak da adlandırılan silahlı insansız kara araçları, 2021'de Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilmeye başlanacak. Katmerciler İcra Kurulu Başkan Vekili Furkan Katmerci, "Türk ordusu, havadan sonra karada da uzaktan komuta edilebilen insansız savunma araçlarıyla gücüne güç katmış olacak. Dünyadaki muadillerinden daha üstün olan bu araçla Türkiye, bu segmentte öne çıkan sayılı ülkelerden birisi olacak" dedi.

Giriş Tarihi: 02.07.2020 15:49 Güncelleme Tarihi: 02.07.2020 16:03
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Silahlı insansız mini tank TSK envanterine giriyor!

ASELSAN ile Katmerciler arasında imzalanan seri üretim sözleşmesi doğrultusunda "insansız mini tank" olarak da adlandırılan silahlı insansız kara araçları, 2021'de Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilecek.

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Silahlı insansız mini tank TSK envanterine giriyor!

Katmerciler'den yapılan açıklamaya göre, dünyada çok az ülkede bulunan insansız kara araçlarının Türkiye'deki ilk paletli örneği, ASELSAN ile Türk Silahlı Kuvvetlerine kazandırılacak. ASELSAN'ın yükleniciliğinde hayata geçirilecek proje, yerli olma özelliğine sahip ve muadilleri arasında üstün özelliklerle ön plana çıkıyor.

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Silahlı insansız mini tank TSK envanterine giriyor!

Araç, keşif, gözetleme, hedef tespiti yapabilen, üzerine silah ve gözetleme sistemleri dahil ihtiyaç duyulan her türlü sistemin takılabildiği, uydu bağlantısı üzerinden uzaktan kontrol edilip yönetilebilen, otonom olarak kullanılabilme özelliğine sahip, zorlu yol, arazi ve iklim şartlarında üstün hareket kabiliyetine sahip dünyanın en önde gelen platformlarından biri olacak.

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Silahlı insansız mini tank TSK envanterine giriyor!

ASELSAN ile Katmerciler arasında imzalanan seri üretim sözleşmesi gereğince "insansız mini tank" olarak da adlandırılan silahlı insansız kara araçları, 2021'de Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilmeye başlanacak.

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Silahlı insansız mini tank TSK envanterine giriyor!

İnsansız kara araçlarının gelecekte büyük önem taşıyacağı stratejik öngörüsünden hareketle uzun yıllardır bu alana yönelik Ar-Ge çalışmaları yürüten Katmerciler, ilk olarak Uzaktan Kumandalı Atış Platformu'nu (UKAP) geliştirdi ve sektöre sundu.