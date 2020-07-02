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Bilim insanları şaşkın! 300 yıllık iskeletten...

Cadının görüntüsü bilim insanlarını şaşırttı! 300 yıl önce İskoçya'da yaşadığı belirtilen ve şeytanla ilişkiye girdiğini söyledikten sonra hapse mahkum edilen Lilias Adie'nin yüzü dijital ortamda üç boyutlu olarak canlandırıldı. İşte bilim insanlarının devrim niteliğindeki çalışmasından ilginç kareler...

Giriş Tarihi: 02.07.2020 06:34
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Bilim insanları şaşkın! 300 yıllık iskeletten...

İskoçya'da, 18. yüzyılda yaşamış olduğu belirlenen ve 300 yıl önce şeytanla ilişkiye girdiği itirafı yüzünden hapse atılan Lilias Adie isimli cadı, 1704 yılında kaldığı hapishanede hayatını kaybetmişti.

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Bilim insanları şaşkın! 300 yıllık iskeletten...

Büyücü olduğu iddia edilen ve mezardan çıkmasından korkan halk tarafından cesedi İskoçya'da bulunan Fife sahilindeki bir taşın altına gömülen cadının kalıntıları, 1854 yılında bir grup avcı tarafından çıkarılıp müzede korumaya alınmıştı.

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Bilim insanları şaşkın! 300 yıllık iskeletten...

Kafatası ortadan kaybolan Adie'nin yüzünün neye benzediğini merak eden bilim insanları, harekete geçti.

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Bilim insanları şaşkın! 300 yıllık iskeletten...

Adie'nin kayıp kafatasının fotoğraflarından yararlanan uzmanlar, cadının yüzünü üç boyutlu sanal heykel ve adli tıp yöntemleri ile canlandırınca, ortaya çıkan görüntü şaşırttı.

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Bilim insanları şaşkın! 300 yıllık iskeletten...

Uzmanlar, Lilias Adie'nin yüzünün, beklediklerinden daha 'cana yakın bir kadın' olduğunu söyledi.