Bilim insanları şaşkın! 300 yıllık iskeletten...

Büyücü olduğu iddia edilen ve mezardan çıkmasından korkan halk tarafından cesedi İskoçya'da bulunan Fife sahilindeki bir taşın altına gömülen cadının kalıntıları, 1854 yılında bir grup avcı tarafından çıkarılıp müzede korumaya alınmıştı.