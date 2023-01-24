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Silahlı “Avcı Kurt” ilk atış testlerini geçti! Türk SİHA'larına lazer işaretleme yapabilecek

Türkiye'nin silahlı robotları sahaya çıkıyor. Ankara'da özel bir şirket, "Silahlı Avcı Kurt" projesiyle ilk atış testlerini tamamladı. Sürünme, koşma ve gizlenme yeteneğine sahip Avcı Kurt, SİHA'lar için lazer işaretleme de yapabilecek. Şirketin bir diğer hedefi ise dünyanın en düşük maliyetli SİHA mühimmatını üretmek. İşte A Haber ekibinden Mehmet Sabri Uğurbaş ve Oktay Erkek'in özel haberi…

Giriş Tarihi: 24.01.2023 01:50
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Silahlı “Avcı Kurt” ilk atış testlerini geçti! Türk SİHA’larına lazer işaretleme yapabilecek

Ankara'da özel bir savunma şirketi tarafından geliştirilen silahlı avcı robot kurt projesi dikkat çekiyor.

A Haber'e konuşan Güdüm ve İnsansız Sistemler Koordinatörü Rafet Eroğlu, "Güvenlik güçlerimizin girmesi riskli olan bölgelerde özellikle meskun mahallerde güvenlik personelini riske atmadan operasyonel kabiliyet kazandırmak için geliştirdiğimiz bir ürün." dedi.

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Silahlı “Avcı Kurt” ilk atış testlerini geçti! Türk SİHA’larına lazer işaretleme yapabilecek

'Avcı Kurt'un üzerine silah da entegre edilebiliyor.

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Silahlı “Avcı Kurt” ilk atış testlerini geçti! Türk SİHA’larına lazer işaretleme yapabilecek

Hedefin menziline göre hafif ya da ağır silahlarla operasyonel göreve çıkma kabiliyetine sahip.

Rafet Eroğlu, "Yaklaşık 1 yıldır çalışmalarımız devam ediyor. ilk atış testlerinin başarıyla gerçekleştirdik." şeklinde konuştu.

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Silahlı “Avcı Kurt” ilk atış testlerini geçti! Türk SİHA’larına lazer işaretleme yapabilecek

Eroğlu, "Bölgedeki ihtiyaca göre piyade tüfeği roketatar lav silahı gibi değişik mühimmatlar entegre edilebiliyor." açıklamasını yaptı.

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Silahlı “Avcı Kurt” ilk atış testlerini geçti! Türk SİHA’larına lazer işaretleme yapabilecek

'Avcı Kurt' üzerindeki kamera sistemleriyle keşif gözetleme ve istihbarat görevlerine çıkabilecek.