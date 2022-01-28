Roketsan KARA Atmaca devreye giriyor: Yunanistan Türkiye’nin yeteneklerini yakalayamayacak

"TÜRK HAVA KUVVETLERİ YUNANİSTAN'A ÜSTÜNLÜK SAĞLIYOR"

"Buna karşılık, Türk Hava Kuvvetleri, kara ve deniz kuvvetlerine ateş desteği sağlamak için yaklaşık 150 UCAV ve yaklaşık 70 saldırı helikopteri ile F-16'larının çok daha büyük bir bölümünü hava savunma sortilerine ayırabilir.