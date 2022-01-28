28 Ocak 2022, Cuma
Roketsan KARA Atmaca devreye giriyor: Yunanistan Türkiye'nin yeteneklerini yakalayamayacak
Türk savunmasının gözdesi Roketsan'ın KARA ATMACASI, Türkiye sınırları korumak için hazırlanıyor. Askeri ve savunma sanayi konularında yayım yapan Oryx Blog, Yunanistan'ın Türkiye donanmasının gerisinde kaldığına dair bir analiz yayımladı. Yazıda, Karadan karaya seyir füzesi olan KARA Atmaca'nın devreye girmesiyle birlikte Ege'de, Türkiye'nin askeri yeteneklerinin Yunanistan'ın asla yakalayamayacağı bir noktaya çıkacağı vurgulandı.
Giriş Tarihi: 28.01.2022 20:16 Güncelleme Tarihi: 28.01.2022 20:16
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