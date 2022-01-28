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Roketsan KARA Atmaca devreye giriyor: Yunanistan Türkiye'nin yeteneklerini yakalayamayacak

Türk savunmasının gözdesi Roketsan'ın KARA ATMACASI, Türkiye sınırları korumak için hazırlanıyor. Askeri ve savunma sanayi konularında yayım yapan Oryx Blog, Yunanistan'ın Türkiye donanmasının gerisinde kaldığına dair bir analiz yayımladı. Yazıda, Karadan karaya seyir füzesi olan KARA Atmaca'nın devreye girmesiyle birlikte Ege'de, Türkiye'nin askeri yeteneklerinin Yunanistan'ın asla yakalayamayacağı bir noktaya çıkacağı vurgulandı.

Giriş Tarihi: 28.01.2022 20:16 Güncelleme Tarihi: 28.01.2022 20:16
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Roketsan KARA Atmaca devreye giriyor: Yunanistan Türkiye’nin yeteneklerini yakalayamayacak

Dünya medyasında savunma sanayi üzerine yayım yapan kuruluşlar, Türkiye'nin savunma gücünün üzerine yazılar yayımlamaya devam ediyor.

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Roketsan KARA Atmaca devreye giriyor: Yunanistan Türkiye’nin yeteneklerini yakalayamayacak

Son olarak savunma sanayi ve askeri konularla ilgili içerik üreten Oryx Blog isimli sitede 2025 yılında devreye girecek KARA Atmaca'nın (karadan karaya seyir füzesi) Ege denizinde güçleri değiştireceğine dair bir analiz yayımladı.

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Roketsan KARA Atmaca devreye giriyor: Yunanistan Türkiye’nin yeteneklerini yakalayamayacak

Yazıda şu ifadelere yer verildi:

"YUNANİSTAN BİR SİHA ÇIKARAMADI"

"Halihazırda Türkiye tarafından yürütülen çok sayıda askeri proje, Ege Denizi'ndeki askeri dengeyi Yunanistan'ın nitelik ve nicelik farkını asla azaltamayacağı bir noktaya götürme ve değiştirme potansiyeline sahip.

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Roketsan KARA Atmaca devreye giriyor: Yunanistan Türkiye’nin yeteneklerini yakalayamayacak

Yunanistan, kiralık olan 4 Heron TP'den oluşan İHA envanteriyle henüz herhangi bir SİHA sahaya çıkaramadı."

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Roketsan KARA Atmaca devreye giriyor: Yunanistan Türkiye’nin yeteneklerini yakalayamayacak

"TÜRK HAVA KUVVETLERİ YUNANİSTAN'A ÜSTÜNLÜK SAĞLIYOR"

"Buna karşılık, Türk Hava Kuvvetleri, kara ve deniz kuvvetlerine ateş desteği sağlamak için yaklaşık 150 UCAV ve yaklaşık 70 saldırı helikopteri ile F-16'larının çok daha büyük bir bölümünü hava savunma sortilerine ayırabilir.