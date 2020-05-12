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PUBG 13. sezon ne zaman başlayacak? PUBG Mobile 12. sezon ne zaman bitiyor? 13. sezon özellikleri açıklandı mı?
PUBG Mobile 13. sezon ne zaman başlayacak? PUBG 12. sezon ne zaman bitiyor? Son dönemin en popüler oyunlarından PUBG'nin yeni sezonu heyecanla bekleniyor. Dünya genelinde geniş kitleye sahip PUBG oyununun takipçileri son gelişmeleri yakından takip ediyor. Öte yandan PUBG Miramar haritasına güncelleme geldiği açıklandı. Peki, PUBG 13. sezon ne zaman başlayacak? PUBG Mobile 12. sezon ne zaman bitiyor? PUBG 13. sezon özellikleri açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 12.05.2020 17:22Güncelleme Tarihi: 12.05.2020 17:27