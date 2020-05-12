PUBG 13. sezon ne zaman başlayacak? PUBG Mobile 12. sezon ne zaman bitiyor? 13. sezon özellikleri açıklandı mı?

PUBG 13. sezon ne zaman başlayacak? Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle insanların evde kalma sürecinde online oyunlara ilgi daha önce görülmemiş şekilde arttı. Son zamanların en popüler oyunlarından PUBG ise bu süreçte oyunseverlerin en çok tercih ettiği oyunlar arasında yer aldı. Bu kapsamda PUBG Mobile oyununun yeni sezonunun hangi tarihte başlayacağı merak ediliyor. Peki, PUBG 13. sezon ne zaman başlayacak? PUBG Mobile 12. sezon ne zaman bitiyor? PUBG 13. sezon özellikleri açıklandı mı? İşte konu ile ilgili detaylar...