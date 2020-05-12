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Haberler Galeri PUBG 13. sezon ne zaman başlayacak? PUBG Mobile 12. sezon ne zaman bitiyor? 13. sezon özellikleri açıklandı mı?

PUBG 13. sezon ne zaman başlayacak? PUBG Mobile 12. sezon ne zaman bitiyor? 13. sezon özellikleri açıklandı mı?

PUBG Mobile 13. sezon ne zaman başlayacak? PUBG 12. sezon ne zaman bitiyor? Son dönemin en popüler oyunlarından PUBG'nin yeni sezonu heyecanla bekleniyor. Dünya genelinde geniş kitleye sahip PUBG oyununun takipçileri son gelişmeleri yakından takip ediyor. Öte yandan PUBG Miramar haritasına güncelleme geldiği açıklandı. Peki, PUBG 13. sezon ne zaman başlayacak? PUBG Mobile 12. sezon ne zaman bitiyor? PUBG 13. sezon özellikleri açıklandı mı?

Giriş Tarihi: 12.05.2020 17:22 Güncelleme Tarihi: 12.05.2020 17:27
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PUBG 13. sezon ne zaman başlayacak? PUBG Mobile 12. sezon ne zaman bitiyor? 13. sezon özellikleri açıklandı mı?

PUBG 13. sezon ne zaman başlayacak? Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle insanların evde kalma sürecinde online oyunlara ilgi daha önce görülmemiş şekilde arttı. Son zamanların en popüler oyunlarından PUBG ise bu süreçte oyunseverlerin en çok tercih ettiği oyunlar arasında yer aldı. Bu kapsamda PUBG Mobile oyununun yeni sezonunun hangi tarihte başlayacağı merak ediliyor. Peki, PUBG 13. sezon ne zaman başlayacak? PUBG Mobile 12. sezon ne zaman bitiyor? PUBG 13. sezon özellikleri açıklandı mı? İşte konu ile ilgili detaylar...

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PUBG 13. sezon ne zaman başlayacak? PUBG Mobile 12. sezon ne zaman bitiyor? 13. sezon özellikleri açıklandı mı?

PUBG 12. SEZON NE ZAMAN BİTİYOR?

PUBG Mobile 12. sezonunun 11 Mayıs'ta bitmesi bekleniyor.

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PUBG 13. sezon ne zaman başlayacak? PUBG Mobile 12. sezon ne zaman bitiyor? 13. sezon özellikleri açıklandı mı?

PUBG MOBILE 13. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

PUBG Mobile 13. yeni sezonun 13 Mayıs tarihinde başlaması bekleniyor.

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PUBG 13. sezon ne zaman başlayacak? PUBG Mobile 12. sezon ne zaman bitiyor? 13. sezon özellikleri açıklandı mı?

MİRAMAR HARİTASI GÜNCELLENDİ

PUBG Mobile'ın Miramar haritası yenilendi. Mad Miramar haritasının kuzeyine yeni bir nehir eklendi. Ayrıca haritada yeni bir tarihi kalıntı bölgesi de eklendi.

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PUBG 13. sezon ne zaman başlayacak? PUBG Mobile 12. sezon ne zaman bitiyor? 13. sezon özellikleri açıklandı mı?

Haritanın belirli bölümlerine otomat makineleri konuldu. Bu makineler ile oyuncular enerji içeceği ve ağr kesici gibi ekipmanlara ulaşılabilecek.