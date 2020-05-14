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ASELSAN Sivas fark atıyor! İşte savunma sanayisinin milli gözleri
Savunma sanayisinin milli gözleri Sivas'ta üretiliyor. ASELSAN tarafından Sivas'ta 5 mikron toleransla üretilen milli mercek sistemleri, milli savunmada kullanıldığı gibi 8 ayrı ülkeye de ihraç ediliyor. Öte yandan milli uyduların mercekleri ASELSAN Sivas'ta üretilecek. İşte ASELSAN'ın Sivas'ta ürettiği teknolojiler...
Giriş Tarihi: 14.05.2020 11:05 Güncelleme Tarihi: 14.05.2020 11:25
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