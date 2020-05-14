ASELSAN Sivas fark atıyor! İşte savunma sanayisinin milli gözleri

ASELSAN Sivas'ta ürettiği milli mercek sistemleri ile Türkiye'de bir ilki başarıp dünyada ise sayılı firmalar arasına girmeyi başardı. 5 mikron toleransla savunma sanayisinde kullanın dürbün ve görüntüleme sistemlerine mercek üreten ASELSAN, bu alanda elde ettiği başarı ile 8 ülkeye ihracat yapıyor.