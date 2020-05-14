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ASELSAN Sivas fark atıyor! İşte savunma sanayisinin milli gözleri

Savunma sanayisinin milli gözleri Sivas'ta üretiliyor. ASELSAN tarafından Sivas'ta 5 mikron toleransla üretilen milli mercek sistemleri, milli savunmada kullanıldığı gibi 8 ayrı ülkeye de ihraç ediliyor. Öte yandan milli uyduların mercekleri ASELSAN Sivas'ta üretilecek. İşte ASELSAN'ın Sivas'ta ürettiği teknolojiler...

Giriş Tarihi: 14.05.2020 11:05 Güncelleme Tarihi: 14.05.2020 11:25
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ASELSAN Sivas fark atıyor! İşte savunma sanayisinin milli gözleri

ASELSAN Sivas'ta ürettiği milli mercek sistemleri ile Türkiye'de bir ilki başarıp dünyada ise sayılı firmalar arasına girmeyi başardı. 5 mikron toleransla savunma sanayisinde kullanın dürbün ve görüntüleme sistemlerine mercek üreten ASELSAN, bu alanda elde ettiği başarı ile 8 ülkeye ihracat yapıyor.

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ASELSAN Sivas fark atıyor! İşte savunma sanayisinin milli gözleri

ASELSAN'ın Sivas fabrikasında ileri teknoloji ile taşlama, parlatma, merkezleme ve ölçme işlemleri yapılabiliyor.

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ASELSAN Sivas fark atıyor! İşte savunma sanayisinin milli gözleri

10 bin sınıfı temiz oda koşullarında optik malzemeler üzerine fiziksel buharlandırma yöntemi ile ince film kaplama testlerinde yüzde 96'dan fazla geçirgenlik sağlanabiliyor.

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ASELSAN Sivas fark atıyor! İşte savunma sanayisinin milli gözleri

Aynı zamanda yüzde 98'dan fazla yansıtma değeri elde edilirken 5 mikron tolerans hassasiyetle üretim sağlanıyor.

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ASELSAN Sivas fark atıyor! İşte savunma sanayisinin milli gözleri

Elde edilen ürünler yerli silahların, tüfek üstü dürbün, gece görüş dürbünleri ve termal silah dürbünlerinde kullanılıyor.