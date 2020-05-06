PUBG 12. sezon ne zaman bitecek? 2020 PUBG Mobile 13. yeni sezon başlangıç tarihi belli oldu mu?

PUBG 12. seon ne zaman bitecek? PUBG 13. sezon ne zaman başlayacak? PUBG Mobile oyununun takipçileri, yeni sezonun hangi tarihte başlayacağını araştırıyor. Dünya genelinde geniş kitleye sahip PUBG oyununun yeni sezonu ile ilgili resmi açıklama geldi mi? PUBG 12. sezon ne zaman bitecek? 2020 PUBG Mobile 13. yeni sezon başlangıç tarihi belli oldu mu? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 06.05.2020 23:05 Güncelleme Tarihi: 06.05.2020 23:10 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL