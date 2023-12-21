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Haberler Galeri NASA Uranüs’ün göz kamaştırıcı yeni görüntülerini paylaştı! İşte James Webb Uzay Teleksobu’na yansıyan görüntüler…

NASA Uranüs’ün göz kamaştırıcı yeni görüntülerini paylaştı! İşte James Webb Uzay Teleksobu’na yansıyan görüntüler…

Bu yıl ikinci kez odağını Uranüs'e çeviren James Webb Uzay Teleskobu, gezegenin yeni fotoğraflarını çekerek bilim dünyasına önemli veriler sunuyor. Elde edilen görüntüler, Uranüs'ün daha önce görülmemiş ayrıntılarını ortaya çıkararak halkalarını net bir şekilde gözler önüne seriyor.

Giriş Tarihi: 21.12.2023 11:41 Güncelleme Tarihi: 21.12.2023 11:42
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NASA Uranüs’ün göz kamaştırıcı yeni görüntülerini paylaştı! İşte James Webb Uzay Teleksobu’na yansıyan görüntüler…

5 Aralık 2021'de Güney Amerika'nın kuzey kıyısı açıklarından fırlatılan James Webb Uzay Teleskobu uzaya ilişkin yeni görüntüler toplamaya devam ediyor. Bu yıl ikinci kez Uranüs'e odaklanan teleskop gezegene ait göz kamaştırıcı yeni görüntüler kaydetti. İşte NASA ve Avrupa Uzay Ajansı (ESA) tarafından buzlu gezegen Uranüs'ün yeni görüntüler…

GÖTÜNTÜLER İKİ YILDA YAKALANDI!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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NASA Uranüs’ün göz kamaştırıcı yeni görüntülerini paylaştı! İşte James Webb Uzay Teleksobu’na yansıyan görüntüler…

NASA, yaklaşan ikinci yaş gününü kutlamak amacıyla Uranüs'ün daha yeni görüntülerini yayınladı.

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NASA Uranüs’ün göz kamaştırıcı yeni görüntülerini paylaştı! İşte James Webb Uzay Teleksobu’na yansıyan görüntüler…

Nisan ayında yayınlanan ilk görüntü, 1.4 ve 3.0 mikron kızılötesi dalga boylarında çekilen görüntülerden oluşan iki tonlu bir olaydı.

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NASA Uranüs’ün göz kamaştırıcı yeni görüntülerini paylaştı! İşte James Webb Uzay Teleksobu’na yansıyan görüntüler…

Bu yeni görüntü, Uranüs'e çok daha eksiksiz bir genel bakış sağlamak için özellikle 2.1 ve 4.6 mikron olmak üzere ekstra dalga boylarını da sürece dahil ediyor.

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NASA Uranüs’ün göz kamaştırıcı yeni görüntülerini paylaştı! İşte James Webb Uzay Teleksobu’na yansıyan görüntüler…

Uzay yolcularının çıplak gözle asla göremeyecekleri dalga boyları, teleskopun kızılötesi filtreleri sayesinde ortaya çıkıyor.