21 Aralık 2023, Perşembe
NASA Uranüs’ün göz kamaştırıcı yeni görüntülerini paylaştı! İşte James Webb Uzay Teleksobu’na yansıyan görüntüler…
Bu yıl ikinci kez odağını Uranüs'e çeviren James Webb Uzay Teleskobu, gezegenin yeni fotoğraflarını çekerek bilim dünyasına önemli veriler sunuyor. Elde edilen görüntüler, Uranüs'ün daha önce görülmemiş ayrıntılarını ortaya çıkararak halkalarını net bir şekilde gözler önüne seriyor.
Giriş Tarihi: 21.12.2023 11:41 Güncelleme Tarihi: 21.12.2023 11:42
- 1
- 11
- 2
- 11
- 3
- 11
- 4
- 11
- 5
- 11