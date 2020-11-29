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29 Kasım 2020, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri NASA o görüntüleri paylaştı! Bilim insanlarının açıklayamadığı olay! NASA o görüntüleri paylaştı! Bilim insanlarının açıklayamadığı olay!
Daha önce görülmemiş Mars'a ait fotoğrafları NASA yayınladı. NASA'nın yayınladığı görüntüler sosyal medyayı salladı. Uzayın derinliklerinden gelen bir görüntü herkesi dehşete düşürdü. Bilim insanları aylardır sırrını çözmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. İşte o inanılmaz görüntüler.
Giriş Tarihi: 29.11.2020 12:42 Güncelleme Tarihi: 29.11.2020 13:13
NASA'nın yayınladığı bu görüntülerin sırrı çözülemiyor. Sosyal medyayı sallayan bu görüntüye dikkatlice bakın...
GALERİ DEVAM EDİYOR
İddialara göre bu bir insan cesedine ait... Ancak bilim insanları bu yönde bir bulgudan hiçbir zaman söz etmedi ve aradan geçen yıllara rağmen halen bu görüntünün esrarı çözülebilmiş değil.
Bir başka sıra dışı görüntü... NASA'nın uzayın derinliklerinde çektiği bu görüntü gerçekten inanılmaz: Bu bir insan mı yoksa...
Dünya bu görüntünün sırrını çözemiyor. Aylar önce Kızıl Gezegen'den gelen bu tuhaf görüntüde insan silueti görenleri şaşkına çeviriyor.
Görüntüye daha uzaktan bakıldığında çok fark edilmiyor; kaya parçasından farksız. Ancak yaklaştırdığınızda işin rengi değişiyor! İçinde büyük sırlar barındıran Mars'ten gelen tek tuhaf görüntü de bu değil!