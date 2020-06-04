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Bilim insanlarını da şaşırttı! Bir anda ortadan kayboldu...

ABD'nin Güney Karolina eyaletinde yaşanan olay bilim insanlarını da şaşırttı. Geçmişten günümüze her dönem zamanda yolculuk yaptığı iddia eden kişiler ortaya çıkmıştır. Kimileri bu duruma inanırken, kimileri için ise bir safsatadan ibarettir. Bu seferki iddia ise uzunca bir süre daha konuşulacak gibi duruyor. Güvenlik kameralarına takılan bu görüntü ise sosyal medyada olay oldu. Kameralardaki bu adam az sonra yapacakları ile tüm dünyayı şaşkına çevirdi. İşte o görüntüler...

Giriş Tarihi: 04.06.2020 06:56
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Bilim insanlarını da şaşırttı! Bir anda ortadan kayboldu...

Bu görüntüde nasıl bir gariplik var diyebilirsiniz? Ama henüz devamını görmediniz. İnternette hızla yayılan bu görüntülerde zaman yolculuğu iddiasındaki bir adamın görüntüleri gündeme damga vurdu. Güvenlik kameralarının görüntülediği adam, az sonra yapacaklarıyla dünyayı şaşkına çevirdi.

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Bilim insanlarını da şaşırttı! Bir anda ortadan kayboldu...

Güvenlik kamerasında sağa sola yürüyen adam ilk başta hiç dikkat çekmiyor.

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Bilim insanlarını da şaşırttı! Bir anda ortadan kayboldu...

Geleceğe Dönüş filminden de hatırlanacağı üzere filmin baş kahramanları zamaniçinde yolculuk yapabiliyordu.

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Bilim insanlarını da şaşırttı! Bir anda ortadan kayboldu...

Bunun için de sıradan bir araba zaman makinesine çevriliyor ve geçmişe ya da geleceğe gidiliyordu. Ama tüm bunlar elbette bir kurgudan ibaretti.

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Bilim insanlarını da şaşırttı! Bir anda ortadan kayboldu...

Işınlanma ve zaman yolculuğu elbette hep merak edilen bir konu oldu; zaman zaman bunu yapabildiğini iddia edenler sahneye çıktı.