Bilim insanlarını da şaşırttı! Bir anda ortadan kayboldu...

ABD'nin Güney Karolina eyaletinde yaşanan olay bilim insanlarını da şaşırttı. Geçmişten günümüze her dönem zamanda yolculuk yaptığı iddia eden kişiler ortaya çıkmıştır. Kimileri bu duruma inanırken, kimileri için ise bir safsatadan ibarettir. Bu seferki iddia ise uzunca bir süre daha konuşulacak gibi duruyor. Güvenlik kameralarına takılan bu görüntü ise sosyal medyada olay oldu. Kameralardaki bu adam az sonra yapacakları ile tüm dünyayı şaşkına çevirdi. İşte o görüntüler...