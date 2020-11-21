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Haberler Galeri Merakla bekleniyordu! iPhone 12 ne zaman satışa çıkacak? iPhone 12 Türkiye fiyatları kaç TL? iPhone 12 Mini, Pro Max...

Merakla bekleniyordu! iPhone 12 ne zaman satışa çıkacak? iPhone 12 Türkiye fiyatları kaç TL? iPhone 12 Mini, Pro Max...

iPhone 12 Türkiye fiyatları ne kadar? iPhone 12 ne zaman satışa çıkacak? Apple'ın merakla beklenen yeni telefonu iPhone 12 için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Geçtiğimiz ay tanıtılan iPhone 12'nin Türkiye fiyatı ve satış tarihi araştırılıyordu. Merakla beklenn tarih açıklandı. Peki, XDR ekran özelliği ile dikkat çeken iPhone 12 ne zaman satışa çıkacak? iPhone 12 Mini, Pro ve Pro Max Türkiye fiyatı ne kadar? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 21.11.2020 10:45 Güncelleme Tarihi: 21.11.2020 10:58
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Merakla bekleniyordu! iPhone 12 ne zaman satışa çıkacak? iPhone 12 Türkiye fiyatları kaç TL? iPhone 12 Mini, Pro Max...

iPhone 12 Türkiye'ye ne zaman gelecek? iPhone 12 Türkiye fiyatı ne kadar olacak? Merakla beklenen yeni cihazın Türkiye fiyatı ve ön satış tarihi belli oldu. iPhone 12 serisinin 4 farklı modelini görücüye çıkaran Apple, cihazların hangi tarihte Türkiye'ye geleceğini açıkladı. Peki, iPhone 12 ne zaman satışa çıkacak? iPhone 12 Türkiye fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte Phone 12 Mini, Pro ve Pro Max Türkiye fiyatı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Merakla bekleniyordu! iPhone 12 ne zaman satışa çıkacak? iPhone 12 Türkiye fiyatları kaç TL? iPhone 12 Mini, Pro Max...

iPHONE 12 TÜRKİYE FİYALARI

iPhone 12 64 GB: 10.999 TL
iPhone 12 128 GB: 11.499 TL
iPhone 12 256 GB: 12.499 TL

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Merakla bekleniyordu! iPhone 12 ne zaman satışa çıkacak? iPhone 12 Türkiye fiyatları kaç TL? iPhone 12 Mini, Pro Max...

iPhone 12 mini 64 GB: 9.999 TL
iPhone 12 mini 128 GB: 10.499 TL
iPhone 12 mini 256 GB: 11.499 TL

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Merakla bekleniyordu! iPhone 12 ne zaman satışa çıkacak? iPhone 12 Türkiye fiyatları kaç TL? iPhone 12 Mini, Pro Max...

iPhone 12 Pro 128 GB: 14.999 TL
iPhone 12 Pro 256 GB: 15.999 TL
iPhone 12 Pro 512 GB: 17.999 TL

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Merakla bekleniyordu! iPhone 12 ne zaman satışa çıkacak? iPhone 12 Türkiye fiyatları kaç TL? iPhone 12 Mini, Pro Max...

iPhone 12 Pro Max 128 GB: 16.999 TL
iPhone 12 Pro Max 256 GB: 17.999 TL
iPhone 12 Pro Max 512 GB: 19.999 TL