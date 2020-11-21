Merakla bekleniyordu! iPhone 12 ne zaman satışa çıkacak? iPhone 12 Türkiye fiyatları kaç TL? iPhone 12 Mini, Pro Max...

iPhone 12 Türkiye fiyatları ne kadar? iPhone 12 ne zaman satışa çıkacak? Apple'ın merakla beklenen yeni telefonu iPhone 12 için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Geçtiğimiz ay tanıtılan iPhone 12'nin Türkiye fiyatı ve satış tarihi araştırılıyordu. Merakla beklenn tarih açıklandı. Peki, XDR ekran özelliği ile dikkat çeken iPhone 12 ne zaman satışa çıkacak? iPhone 12 Mini, Pro ve Pro Max Türkiye fiyatı ne kadar? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 21.11.2020 10:45 Güncelleme Tarihi: 21.11.2020 10:58 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL