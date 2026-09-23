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Yapay zekanın yeni yüzü Jev! 255 seçenek arasından karar veriyor

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Yapay zeka dünyasında yeni bir yaklaşım dikkat çekiyor. Jev, ChatGPT ve Claude gibi sohbet botlarından farklı olarak metin üretmek yerine doğrudan karar vermeye odaklanıyor. Sistem, bir seçeneği belirliyor, puanlıyor ya da bir durumun olasılığını hesaplıyor.

Yapay zekanın yeni yüzü Jev! 255 seçenek arasından karar veriyor 1

Yapay zeka alanında bugüne kadar alışılan yöntem büyük ölçüde aynıydı: Kullanıcı sorusunu yazıyor, sistem de buna karşılık bir metin üretiyordu. Jev ise bu döngünün dışına çıkmayı hedefliyor. TypeSafe AI tarafından geliştirilen Jev, insanlarla sohbet etmek yerine yazılımların kullanabileceği kararlar üretmek üzere tasarlandı.

Yapay zekanın yeni yüzü Jev! 255 seçenek arasından karar veriyor 2

JEV NEDEN KONUŞMUYOR?

Jev'i farklılaştıran temel nokta burada ortaya çıkıyor. ChatGPT, Claude ve benzeri büyük dil modelleri kullanıcıyla iletişim kurmak için cümleler ve paragraflar oluşturuyor. Jev ise cevabı metne dönüştürmek yerine doğrudan bilgisayarların kullanabileceği bir karar olarak sunuyor.

Yapay zekanın yeni yüzü Jev! 255 seçenek arasından karar veriyor 3

Örneğin bir müşterinin "Ödemem iki kez çekildi ve bugün çözülmesini istiyorum" şeklindeki mesajı ele alalım. Geleneksel bir sistem bu mesajı analiz edip "Faturalandırma ekibine yönlendirilmeli ve yüksek öncelikli olarak değerlendirilmelidir" şeklinde bir cevap oluşturabilir.

Jev'in yaklaşımı ise farklı. Sistem, önceden belirlenmiş seçenekler arasından doğrudan karar verebiliyor. Böylece yazılımın ayrıca uzun bir metni okuyup kategoriyi ve önceliği çıkarmasına gerek kalmıyor.

Yapay zekanın yeni yüzü Jev! 255 seçenek arasından karar veriyor 4

ÜÇ FARKLI KARAR TÜRÜ KULLANILIYOR

Jev'in sistemi üç temel soru türü üzerine kuruluyor. Bunlar Choice, Score ve Noul olarak adlandırılıyor.

Sistem
Ne yapıyor?
Örnek
Choice
Önceden belirlenen seçeneklerden birini seçiyor
Talep satışa mı, desteğe mi gönderilmeli?
Score
Bir durumu belirlenen ölçekte puanlıyor
İşlem ne kadar acil?
Noul
Bir önermenin doğru olma ihtimalini hesaplıyor
Bu işlem güvenli mi?
Yapay zekanın yeni yüzü Jev! 255 seçenek arasından karar veriyor 5

Choice sistemi, TypeSafe'in açıklamasına göre 255'e kadar seçenek arasından seçim yapabiliyor. Score belirli bir ölçek üzerinde değerlendirme yaparken Noul, "evet-hayır" şeklindeki soruları doğrudan bir olasılık değeriyle ifade ediyor.

Bu sonuçların yanında olasılık ve güven bilgileri de veriliyor. Böylece yazılım, hangi durumda otomatik hareket edeceğine ve hangi durumda bir insanın değerlendirmesine ihtiyaç duyacağına kendisi karar verebiliyor.

Yapay zekanın yeni yüzü Jev! 255 seçenek arasından karar veriyor 6

"BİLGİSAYARLAR İNSANLARDAN FARKLI BİR DİL KONUŞUYOR"

Almeida'nın Jev fikrini anlatırken dikkat çektiği temel sorunlardan biri de yapay zekanın insan diline fazla odaklanması. Büyük dil modelleri, insanların okuyup anlayabileceği metinler üretmek konusunda önemli bir noktaya geldi. Ancak bilgisayarların her zaman böyle bir metne ihtiyacı yok.

Bir yazılım için "Evet", "Hayır", "Üçüncü seçeneği seç" veya "Risk seviyesi 8" gibi doğrudan işlenebilecek sonuçlar yeterli olabilir. Jev'in yaklaşımı da bu düşünce üzerine kuruluyor.

Yapay zekanın yeni yüzü Jev! 255 seçenek arasından karar veriyor 7

AÇIKLANAN HIZ FARKI DİKKAT ÇEKTİ

Jev'in tanıtımında en fazla öne çıkan ayrıntılardan biri hız ve maliyet rakamları oldu. TypeSafe'in yayımladığı iş akışı testlerinde Jev'in bazı senaryolarda büyük dil modelleriyle oluşturulan karar süreçlerinden 193,6 kat daha hızlı ve 444,6 kat daha ucuz sonuç verdiği belirtiliyor. Şirket ayrıca Jev'in kararları yaklaşık 70 ile 500 milisaniye arasında üretebildiğini açıklıyor.

Ancak burada önemli bir ayrıntı bulunuyor. Bu rakamlar TypeSafe'in kendi iş akışı değerlendirmelerinden geliyor. Şirket de söz konusu sonuçların bazı gerçek dünya senaryolarında ulaşılabilecek üst seviyedeki kazanımları temsil edebileceğini belirtiyor.

Dolayısıyla bu veriler, Jev'in her görevde ChatGPT veya diğer büyük dil modellerinden aynı oranda hızlı olduğu anlamına gelmiyor.

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