Yapay zekanın yeni yüzü Jev! 255 seçenek arasından karar veriyor
Yapay zeka dünyasında yeni bir yaklaşım dikkat çekiyor. Jev, ChatGPT ve Claude gibi sohbet botlarından farklı olarak metin üretmek yerine doğrudan karar vermeye odaklanıyor. Sistem, bir seçeneği belirliyor, puanlıyor ya da bir durumun olasılığını hesaplıyor.
Yapay zeka alanında bugüne kadar alışılan yöntem büyük ölçüde aynıydı: Kullanıcı sorusunu yazıyor, sistem de buna karşılık bir metin üretiyordu. Jev ise bu döngünün dışına çıkmayı hedefliyor. TypeSafe AI tarafından geliştirilen Jev, insanlarla sohbet etmek yerine yazılımların kullanabileceği kararlar üretmek üzere tasarlandı.
JEV NEDEN KONUŞMUYOR?
Jev'i farklılaştıran temel nokta burada ortaya çıkıyor. ChatGPT, Claude ve benzeri büyük dil modelleri kullanıcıyla iletişim kurmak için cümleler ve paragraflar oluşturuyor. Jev ise cevabı metne dönüştürmek yerine doğrudan bilgisayarların kullanabileceği bir karar olarak sunuyor.
Örneğin bir müşterinin "Ödemem iki kez çekildi ve bugün çözülmesini istiyorum" şeklindeki mesajı ele alalım. Geleneksel bir sistem bu mesajı analiz edip "Faturalandırma ekibine yönlendirilmeli ve yüksek öncelikli olarak değerlendirilmelidir" şeklinde bir cevap oluşturabilir.
Jev'in yaklaşımı ise farklı. Sistem, önceden belirlenmiş seçenekler arasından doğrudan karar verebiliyor. Böylece yazılımın ayrıca uzun bir metni okuyup kategoriyi ve önceliği çıkarmasına gerek kalmıyor.
ÜÇ FARKLI KARAR TÜRÜ KULLANILIYOR
Jev'in sistemi üç temel soru türü üzerine kuruluyor. Bunlar Choice, Score ve Noul olarak adlandırılıyor.
Choice sistemi, TypeSafe'in açıklamasına göre 255'e kadar seçenek arasından seçim yapabiliyor. Score belirli bir ölçek üzerinde değerlendirme yaparken Noul, "evet-hayır" şeklindeki soruları doğrudan bir olasılık değeriyle ifade ediyor.
Bu sonuçların yanında olasılık ve güven bilgileri de veriliyor. Böylece yazılım, hangi durumda otomatik hareket edeceğine ve hangi durumda bir insanın değerlendirmesine ihtiyaç duyacağına kendisi karar verebiliyor.