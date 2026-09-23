Yapay zeka alanında bugüne kadar alışılan yöntem büyük ölçüde aynıydı: Kullanıcı sorusunu yazıyor, sistem de buna karşılık bir metin üretiyordu. Jev ise bu döngünün dışına çıkmayı hedefliyor. TypeSafe AI tarafından geliştirilen Jev, insanlarla sohbet etmek yerine yazılımların kullanabileceği kararlar üretmek üzere tasarlandı.

Jev'i farklılaştıran temel nokta burada ortaya çıkıyor. ChatGPT, Claude ve benzeri büyük dil modelleri kullanıcıyla iletişim kurmak için cümleler ve paragraflar oluşturuyor. Jev ise cevabı metne dönüştürmek yerine doğrudan bilgisayarların kullanabileceği bir karar olarak sunuyor.

Örneğin bir müşterinin "Ödemem iki kez çekildi ve bugün çözülmesini istiyorum" şeklindeki mesajı ele alalım. Geleneksel bir sistem bu mesajı analiz edip "Faturalandırma ekibine yönlendirilmeli ve yüksek öncelikli olarak değerlendirilmelidir" şeklinde bir cevap oluşturabilir.

Jev'in yaklaşımı ise farklı. Sistem, önceden belirlenmiş seçenekler arasından doğrudan karar verebiliyor. Böylece yazılımın ayrıca uzun bir metni okuyup kategoriyi ve önceliği çıkarmasına gerek kalmıyor.