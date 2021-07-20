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Haberler Galeri İşte Türkiye'nin yerli ve milli Muharip İnsansız uçağının ilk kez ortaya çıkan görüntüleri

İşte Türkiye'nin yerli ve milli Muharip İnsansız uçağının ilk kez ortaya çıkan görüntüleri

Son dakika haberi... Askeri teknoloji alanında yerli ve milli adımlarıyla dünyanın en önemli güçleri arasına giren Türkiye, Milli Muharip Uçağı ile ilgili çalışmalarına hızla devam ediyor. Gelen son dakika bilgisine göre, Muharip İnsansız Uçak Sistemi'nin tasarımı ilk kez ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 20.07.2021 10:25 Güncelleme Tarihi: 20.07.2021 10:37
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İşte Türkiye'nin yerli ve milli Muharip İnsansız uçağının ilk kez ortaya çıkan görüntüleri

BAYKAR Savunma'nın heyecanlandıran "20 Temmuz" paylaşımını yaptı. BAYKAR Savunma, "Muharip İnsansız Uçak Sistemi (#MİUS) projemizin kavramsal tasarım görsellerini ilk kez paylaşıyoruz." diyerek müjdeyi verdi.

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İşte Türkiye'nin yerli ve milli Muharip İnsansız uçağının ilk kez ortaya çıkan görüntüleri

BAYKAR Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Hayatta hangisi daha değerlidir diye sorsalar... Menzile varmak mı yola çıkmak mı? Yeni bir yola, Yine ilk günkü heyecanla başlamak derim..." ifadelerini kullanmıştı.

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İşte Türkiye'nin yerli ve milli Muharip İnsansız uçağının ilk kez ortaya çıkan görüntüleri

BAYKAR'da "20 Temmuz'u bekleyin" diyerek "Bayram hediyesi yükleniyor" mesajını paylaşmıştı.

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İşte Türkiye'nin yerli ve milli Muharip İnsansız uçağının ilk kez ortaya çıkan görüntüleri

İNSANSIZ UÇAK SİSTEMİ PROJESİNİN İLK GÖRSELLERİ PAYLAŞILDI

BAYKAR bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile "20 Temmuz" müjdesini açıkladı. BAYKAR, "Muharip İnsansız Uçak Sistemi (#MİUS) projemizin kavramsal tasarım görsellerini ilk kez paylaşıyoruz." dedi.

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İşte Türkiye'nin yerli ve milli Muharip İnsansız uçağının ilk kez ortaya çıkan görüntüleri

MİLLİ MUHARİP UÇAĞININ HEYECAN VEREN SERÜVENİ
Fransa'nın başkenti Paris'te Uluslararası Havacılık Fuarı 53'üncü kez kapılarını Le Bourget sergi alanında açtı.