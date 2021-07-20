İşte Türkiye'nin yerli ve milli Muharip İnsansız uçağının ilk kez ortaya çıkan görüntüleri

Son dakika haberi... Askeri teknoloji alanında yerli ve milli adımlarıyla dünyanın en önemli güçleri arasına giren Türkiye, Milli Muharip Uçağı ile ilgili çalışmalarına hızla devam ediyor. Gelen son dakika bilgisine göre, Muharip İnsansız Uçak Sistemi'nin tasarımı ilk kez ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 20.07.2021 10:25 Güncelleme Tarihi: 20.07.2021 10:37 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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