İstanbul'da TEKNOFEST rüzgarı! Kapılarını açtı! İşte katılımcıları bekleyen büyük sürprizler

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST Atatürk Havalimanı'nda bu sabah başladı. Festivalde Türkiye'nin savunma sanayi araçları sahne alacak, birçok yarışma ve etkinlik düzenlenecek. Festival 26 Eylül pazar günü sona erecek. Festivale ilk günden ilginin yoğun olduğu görüldü. Çok sayıda öğrenci ve teknoloji meraklısı Atatürk Havalimanı'na geldi. TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar bu önemli teknoloji fuarında basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu. Bayraktar açıklamasında "Bu yoldan dönmek yok, bu yolda duraksamak yok. TEKNOFEST vatanımıza, milletimize ve dokunduğu tüm coğrafyalara hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 21.09.2021 11:44 Güncelleme Tarihi: 21.09.2021 13:01 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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