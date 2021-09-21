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Haberler Galeri İstanbul'da TEKNOFEST rüzgarı! Gökbey, Hürkuş ve Akıncı ilk kez gösteri uçuşu yaptı

İstanbul'da TEKNOFEST rüzgarı! Gökbey, Hürkuş ve Akıncı ilk kez gösteri uçuşu yaptı

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST Atatürk Havalimanı'nda bu sabah başladı. Festivalde Türkiye'nin savunma sanayi araçları sahne alacak, birçok yarışma ve etkinlik düzenlenecek. Festival 26 Eylül pazar günü sona erecek. Festivale ilk günden ilginin yoğun olduğu görüldü. Çok sayıda öğrenci ve teknoloji meraklısı Atatürk Havalimanı'na geldi. TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar bu önemli teknoloji fuarında basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu. Bayraktar açıklamasında "Bu yoldan dönmek yok, bu yolda duraksamak yok. TEKNOFEST vatanımıza, milletimize ve dokunduğu tüm coğrafyalara hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı. Gökbey, Hürkuş ve Akıncı ilk kez gösteri uçuşu yaptı.

Giriş Tarihi: 21.09.2021 11:44 Güncelleme Tarihi: 21.09.2021 16:39
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İstanbul’da TEKNOFEST rüzgarı! Gökbey, Hürkuş ve Akıncı ilk kez gösteri uçuşu yaptı

TEKNOFEST, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde, Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu kurumları, medya kuruluşları ve üniversitelerin de aralarında bulunduğu 72 paydaşın destekleriyle İstanbul Atatürk Havalimanı'nda bugün başladı ve 26 Eylül'de sona erecek.

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İstanbul’da TEKNOFEST rüzgarı! Gökbey, Hürkuş ve Akıncı ilk kez gösteri uçuşu yaptı

SELÇUK BAYRAKTAR'DAN MESAJ: ALLAH GÜÇ VE KUVVET VERDİKÇE DEVAM EDECEĞİZ

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar yaptığı konuşmada, "Allah güç ve kuvvet verdikçe ülkemizin aydınlık yarınları olan sizlere elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz. Teknofest, vatanımıza, milletimize ve dokunduğu tüm coğrafyalara hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

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İstanbul’da TEKNOFEST rüzgarı! Gökbey, Hürkuş ve Akıncı ilk kez gösteri uçuşu yaptı

"BU YOLDAN DÖNMEK YOK"
Bayraktar şu ifadeleri kullandı: "Bu gençler sayesinde bağımsız güçlü Türkiye hedefimize her geçen gün bir adım daha yaklaşıyoruz. Çocuklarımız hepimizin göz bebeği... Genç kardeşlerim umudumuz sizlersiniz. Çekinmeyin korkmayın... Çalışmaya devam edin. Ülkemizin aydın yarınları olan sizlere elimizden geldiğince destek vermeye devam edeceğiz. Bu yoldan dönmek yok, bu yolda duraksamak yok. TEKNOFEST vatanımıza, milletimize ve dokunduğu tüm coğrafyalara hayırlı uğurlu olsun."

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İstanbul’da TEKNOFEST rüzgarı! Gökbey, Hürkuş ve Akıncı ilk kez gösteri uçuşu yaptı

5 MİLYON LİRANIN ÜZERİNDE ÖDÜL DAĞITILACAK

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise burada yaptığı konuşmada şöyle dedi: "Aylar öncesinden hazırlıklarımızı yapıyoruz. TEKNOFEST Türkiye'nin gelecek vizyonunun örneğidir. Yarın dünyada adından söz ettirecek girişimcilerimiz var. GÖKBEY halka açık ilk gösteri uçuşunu yapacak. TOGG ilk kez bir festivalde milletimizle buluştu. TEKNOFEST'te dereceye giren takımlara 5 milyon liranın üzerinde ödül dağıtılacak. 2030 yılına kadar dünyada uçan arabaların pazar payı 320 milyar dolara ulaşacak. Teknolojiye yatırımlarımız devam edecek. Beraber tarih yazacağız."

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İstanbul’da TEKNOFEST rüzgarı! Gökbey, Hürkuş ve Akıncı ilk kez gösteri uçuşu yaptı

REKOR BAŞVURU

Koronavirüs salgını nedeniyle Sağlık Bakanlığı'nın yönergeleri doğrultusunda gerçekleştirilecek festivale 45 bin takımda 200 binden fazla öğrenci başvurdu.

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