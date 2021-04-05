iPhone 13 Pro için bomba iddia! O kısım artık küçülecek! Yeni güncellemeleri almayacak iPhone modelleri neler?

Teknoloji şirketi Apple'ın amiral gemisi iPhone'nun yeni serisi için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Apple, genelde eylül ayı gibi yeni ürünlerini tanıtıyor. Teknoloji severler tarafından her yıl heyecanla beklenen iPhone'un yeni modeli için bazı iddialar ortaya atıldı. Sosyal medya platformunda paylaşılan bir videoda iPhone 13 ile o kısımda değişiklik yapılacağı bildirildi. Öte yandan yeni iPhone modelleri ile bazı cihazlarda güncelleme yüklenmiyor. İşte iPhone 13 ile ilgili merak edilenler ve güncelleme almayacak iPhone modelleri...

Giriş Tarihi: 05.04.2021 17:21 Güncelleme Tarihi: 05.04.2021 17:21 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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