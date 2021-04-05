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05 Nisan 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri iPhone 13 Pro için bomba iddia! O kısım artık küçülecek! Yeni güncellemeleri almayacak iPhone modelleri neler? iPhone 13 Pro için bomba iddia! O kısım artık küçülecek! Yeni güncellemeleri almayacak iPhone modelleri neler? Teknoloji şirketi Apple'ın amiral gemisi iPhone'nun yeni serisi için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Apple, genelde eylül ayı gibi yeni ürünlerini tanıtıyor. Teknoloji severler tarafından her yıl heyecanla beklenen iPhone'un yeni modeli için bazı iddialar ortaya atıldı. Sosyal medya platformunda paylaşılan bir videoda iPhone 13 ile o kısımda değişiklik yapılacağı bildirildi. Öte yandan yeni iPhone modelleri ile bazı cihazlarda güncelleme yüklenmiyor. İşte iPhone 13 ile ilgili merak edilenler ve güncelleme almayacak iPhone modelleri... Giriş Tarihi: 05.04.2021 17:21 Güncelleme Tarihi: 05.04.2021 17:21
iPhone 13 Pro Max ile ilgili bomba iddialar ortaya atıldı. Apple'ın yeni cihazı iPhone 13'ün çıkış tarihi heyecanla beklenirken, gözler yeni modelde nasıl bir değişikliğin yapılacağına çevrildi. Her yıl Apple'ın lansmanını heyecanla takip eden vatandaşlar, iPhone 13 ile ilgili detayları araştırıyor. İşte iPhone 13 ile ilgili merak edilenler ve güncelleme almayacak iPhone modelleri...
GALERİ DEVAM EDİYOR O KISIM ARTIK KÜÇÜLECEK
Apple'nın eylül ayında tanıtılması beklenen yeni iPhone modeline ilişkin önemli bir iddia ortaya atıldı. Japonya'da tedarik zinciri bloğu Macotakara yeni bir video yayımladı. Daha önce başarılı sızıntılar yapan Macatakara'nın iddiasına göre Apple yeni iPhone modelinde çentiği küçültecek.
iPhone 12'de 38.83 milimetre olan çentik yeni modelde 26.8 milimetreye küşüyor. Yani Apple'ın eleştirilere neden olan çentiği 1 santimetreden fazla küçülüyor.
Ayrıca 3D prototipe göre ön kameranın yeri de değişiyor. Kamera çentiğin soluna alınıyor.
OLED EKRAN
Şirketin iPhone 13 modelinde ekranlarda köklü bir değişikliğe gideceği belirtildi. Kore merkezli The Elec tarafından ortaya atılan iddiada Apple'ın Samsung'dan 120 Hz LTPO OLED paneli aldığı belirtildi.
Apple'ın tedarik hattı üzerinde yapılan inceleme sonrası ortaya çıkan detay şirketin yeni iPhone'larda enerji tasarrufunu artıracak bir ekran tercih edeceğini ortaya koyuyor.