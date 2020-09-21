iPhone 12 ile bir devir sona eriyor! Apple kötü haberi böyle duyurdu

Apple, yeni iPhone 12 serisini tanıtmaya hazırlanıyor. iPhone 12'nin çıkış tarihi için geri sayım başlarken, yeni seri telefonlarda çok konuşulacak bir karara imza atılıyor. Apple, konu ile ilgili geçtiğimiz günlerde özel bir anket hazırlamıştı. Apple'ın bir süredir kablosuz şarj cihazı üzerine çalıştığı iddia ediliyordu.