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iPhone 12 ile bir devir sona eriyor! Apple kötü haberi böyle duyurdu

Apple, yeni iPhone 12 serisini tanıtmaya hazırlanıyor. iPhone 12'nin çıkış tarihi için geri sayım başlarken, yeni seri telefonlarda çok konuşulacak bir karara imza atılıyor. Apple, konu ile ilgili geçtiğimiz günlerde özel bir anket hazırlamıştı. Apple'ın bir süredir kablosuz şarj cihazı üzerine çalıştığı iddia ediliyordu.

Giriş Tarihi: 21.09.2020 14:30 Güncelleme Tarihi: 21.09.2020 14:42
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iPhone 12 ile bir devir sona eriyor! Apple kötü haberi böyle duyurdu

iPhone 12 ile sürpriz değişiklik olacak. Gelecek ay yeni iPhone serisini tanıtmaya hazırlanan Apple'ın aldığı karar ile bir devir sona eriyor. Apple'ın iPhone 12 ile birlikte şarj cihazını kaldırmayı hedeflediği öğrenildi. iPhone 12'lerde kutudan şarj adaptörünün çıkmayacağı iddia edildi.

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iPhone 12 ile bir devir sona eriyor! Apple kötü haberi böyle duyurdu

KABLOSUZ ŞARJ CİHAZI DETAYI

iPhone 12'lerde şarj adaptörünün çıkmayacak olması ile birlikte Apple'ın bir süredir üzerinde çalıştığı iddia edilen kablosuz şarj cihazı gündeme geldi.

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iPhone 12 ile bir devir sona eriyor! Apple kötü haberi böyle duyurdu

Sosyal medyada "AirPower" adı ile paylaşılan kablosuz şarj cihazlarının iPhone 12 ile birlikte geleceği düşünülüyor. iPhone 12 için mıknatıslı bir yapı olması ve kablosuz şarj desteğinin bu şekilde sağlanması bekleniyor.

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iPhone 12 ile bir devir sona eriyor! Apple kötü haberi böyle duyurdu

APPLE ANKET YAPMIŞTI

Apple, geçtiğimiz günlerde kullanıcılar için özel bir anket hazırlamış ve ankette 'Eski iPhone şarj cihazınızı şu an ne yapıyorsunuz' sorusu yöneltilmişti.

Şıklar ise şu şekilde:

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iPhone 12 ile bir devir sona eriyor! Apple kötü haberi böyle duyurdu

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