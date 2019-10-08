09 Ekim 2019, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Instagram takip kısmı neden gözükmüyor? Instagram hareketler kısmı neden yok?

Sosyal medya devi Instagram takip kısmı neden gözükmüyor? Instagram hareketler kısmı neden yok? Instagram kullanıcıları, takip ettikleri kişilerin hareketlerini görmesini sağlayan hareketler bölümüne erişemiyor. Instagram takip kısmı gözükmüyor ve kullanıcılar bunun nedenini öğrenmek istiyor. Instagram başkalarının beğenilerini görmeyi sağlayan bu bölümle ilgili büyük bir değişiklik yaptı. İşte o değişiklikle ilgili merak edilenler…

Giriş Tarihi: 08.10.2019 21:02 Güncelleme Tarihi: 08.10.2019 21:03
  • 1
  • 10
Instagram takip kısmı neden gözükmüyor? Instagram hareketler kısmı neden yok?

Instagram takip kısmı neden gözükmüyor? Instagram takip kısmı gözükmüyor ve sosyal medya kullanıcıları bunun yanıtını arıyor. Instagram hareketler kısmı neden yok? Popüler sosyal medya uygulaması Instagram, güncelleme sonrası yepyeni bir özellikle daha kullanıcıların karşısına çıktı. Ancak bu durum "stalk" yapan kişileri üzecek. Peki, Instagram takip kısmı neden gözükmüyor? İşte, Instagram başkalarının beğenilerini göremiyorum diyenler için nedeni!

  • 2
  • 10
Instagram takip kısmı neden gözükmüyor? Instagram hareketler kısmı neden yok?

INSTAGRAM TAKİP KISMI NEDEN GÖZÜKMÜYOR?

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformları arasında zirveye oynayan Instagram, yeni güncellemeleriyle ve getirdiği yeni özelliklerle kendini canlı tutmak için elinden geleni yapıyor.

  • 3
  • 10
Instagram takip kısmı neden gözükmüyor? Instagram hareketler kısmı neden yok?

Şimdi ise şirket, gelecek bir güncellemeyle bir özellik getirmedi ve aksine bir özelliği kaldırdı.

  • 4
  • 10
Instagram takip kısmı neden gözükmüyor? Instagram hareketler kısmı neden yok?

Bildiğiniz üzere Instagram'daki kalp simgesine tıkladığınız zaman karşınıza iki adet sekme çıkıyor: Sen ve Takip. Bu alandaki "Sen" sekmesinin altında sizin fotoğraflarınıza gelen yorumları ve beğenileri veya sadece sizinle alakalı olan şeylerin bildirimini görüyorsunuz.

  • 5
  • 10
Instagram takip kısmı neden gözükmüyor? Instagram hareketler kısmı neden yok?

"Takip" sekmesinin altında ise takip ettiklerinizin aktivitelerini görüyorsunuz. Daha doğrusu bu zamana kadar görüyordunuz.