Instagram takip kısmı neden gözükmüyor? Instagram hareketler kısmı neden yok?

Bildiğiniz üzere Instagram'daki kalp simgesine tıkladığınız zaman karşınıza iki adet sekme çıkıyor: Sen ve Takip. Bu alandaki "Sen" sekmesinin altında sizin fotoğraflarınıza gelen yorumları ve beğenileri veya sadece sizinle alakalı olan şeylerin bildirimini görüyorsunuz.