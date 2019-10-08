BİZE ULAŞIN
Instagram takip kısmı neden gözükmüyor? Instagram hareketler kısmı neden yok?
Sosyal medya devi Instagram takip kısmı neden gözükmüyor? Instagram hareketler kısmı neden yok? Instagram kullanıcıları, takip ettikleri kişilerin hareketlerini görmesini sağlayan hareketler bölümüne erişemiyor. Instagram takip kısmı gözükmüyor ve kullanıcılar bunun nedenini öğrenmek istiyor. Instagram başkalarının beğenilerini görmeyi sağlayan bu bölümle ilgili büyük bir değişiklik yaptı. İşte o değişiklikle ilgili merak edilenler…
Giriş Tarihi: 08.10.2019 21:02 Güncelleme Tarihi: 08.10.2019 21:03
- 1
- 10
- 2
- 10
- 3
- 10
- 4
- 10
- 5
- 10