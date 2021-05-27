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Instagram beğeni gizleme aktif oldu! Instagram beğenme sayısını gizleme nereden, nasıl yapılır?

Instagram beğeni gizleme nasıl yapılır? Fotoğraf ve video paylaşımı yapılan sosyal medya uygulaması Instagram'da beğeni gizleme özelliği aktif oldu. Uzun süre önce bu özellik için çalışmaların başladığını duyuran Instagram, nihayet özelliği kullanıma sunduğunu açıkladı. Kullanıcılar hem kendi gönderilerinde hem de başkalarının gönderilerinde beğenme ve görüntüleme sayısını gizleyebilecek. Peki, Instagram beğenme sayısını gizleme nereden, nasıl yapılır? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 27.05.2021 10:52 Güncelleme Tarihi: 27.05.2021 10:52
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Instagram beğeni gizleme aktif oldu! Instagram beğenme sayısını gizleme nereden, nasıl yapılır?

Kullanıcıların merakla beklediği beğeni sayısı gizleme özelliği aktif oldu. Uzun bir süre önce beğeni gizleme özelliğini test ettiğini duyuran Instagram, nihayet bu özelliği kullanıma sunduğunu duyurdu. Kullanıcılar isteğe ağlı kendi gönderilerindeki ve başkalarının gönderilerindeki beğeni ve görüntüleme sayısını gizleyebilecek. Bu özellik aynı zaman da Facebook'ta da aktif hale geldi. Peki, Instagram beğeni gizleme nereden, nasıl yapılır? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Instagram beğeni gizleme aktif oldu! Instagram beğenme sayısını gizleme nereden, nasıl yapılır?

Facebook'un bünyesindeki Instagram, kullanıcıların üzerindeki baskıyı azaltmayı amaçladıklarını duyurarak, gönderilerdeki beğeni ve görüntüleme sayısını gizleme özelliğini aktif hale getirildiğini açıkladı.

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Instagram beğeni gizleme aktif oldu! Instagram beğenme sayısını gizleme nereden, nasıl yapılır?

2019'dan beri birçok ülkede test edilen özellik, dünya genelinde tüm kullanıcılar için kullanıma sunuldu. Bu özellik ile beğeni ya da görüntüleme sayısı yerine, beğenen takipçilerin adları gözükecek. Peki, bu özellik nasıl kullanılır?

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Instagram beğeni gizleme aktif oldu! Instagram beğenme sayısını gizleme nereden, nasıl yapılır?

INSTAGRAM'DA BEĞENİ GİZLEME NASIL YAPILIR?

Instagram'da beğeni gizleme özelliği kullanıcıların isteğine bağlı olacak. Dileyen kullanıcılar kendi gönderilerindeki beğeni sayısını dilerlerse başkalarının beğeni sayılarını ya da her ikisini de gizleyebilecekler.

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Instagram beğeni gizleme aktif oldu! Instagram beğenme sayısını gizleme nereden, nasıl yapılır?

KENDİ GÖNDERİLERİMDEKİ BEĞENİ SAYISINI NASIL GİZLERİM?

Instagram'da kendi gönderilerinizdeki beğeni sayılarını gizlemek istiyorsanız öncelikle kendi profilinizi açın. Daha sonra hangi gönderilerdeki beğeni sayısını gizlemek istiyorsanız o gönderinin sağ üstünde bulunan üç noktaya tıklayın. Burada "Beğeni Sayısını Gizle" seçeneğine tıkladığınızda beğeni sayısı gizlenecektir.