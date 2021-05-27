Instagram beğeni gizleme aktif oldu! Instagram beğenme sayısını gizleme nereden, nasıl yapılır?

Instagram beğeni gizleme nasıl yapılır? Fotoğraf ve video paylaşımı yapılan sosyal medya uygulaması Instagram'da beğeni gizleme özelliği aktif oldu. Uzun süre önce bu özellik için çalışmaların başladığını duyuran Instagram, nihayet özelliği kullanıma sunduğunu açıkladı. Kullanıcılar hem kendi gönderilerinde hem de başkalarının gönderilerinde beğenme ve görüntüleme sayısını gizleyebilecek. Peki, Instagram beğenme sayısını gizleme nereden, nasıl yapılır? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 27.05.2021 10:52 Güncelleme Tarihi: 27.05.2021 10:52 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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