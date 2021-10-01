Hiç bir şey imkansız değil! WhatsApp'ta kendine mesaj atma işlemi oldukça basit! İşte adım adım detaylar

WhatsApp'ta kendine mesaj gönderilir mi? sorusu oldukça yoğun bir şekilde araştırılıyor. Sosyal medya şirketi Facebook'un bünyesinde bulunan mesajlaşma platformu WhatsApp'ın bilinmeyen bazı özellikleri bulunuyor. Bunlardan biri de, kendine mesaj atma seçeneği. Herhangi bir notu ya da görseli WhatsApp'ta kendisine göndererek not almak isteyenler ya da günlük olarak kendisine mesaj göndererek saklamak isteyenler, kendine mesaj atmanın mümkün olup olmadığını merak ediyor. WhatsApp'ta kendine mesaj göndermenin detaylarını yazımızda ele aldık. İşte adım adım WhatsApp kendine mesaj atma işlemleri...