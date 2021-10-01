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Hiç bir şey imkansız değil! WhatsApp'ta kendine mesaj atma işlemi oldukça basit! İşte adım adım detaylar

WhatsApp'ta kendine mesaj gönderilir mi? sorusu oldukça yoğun bir şekilde araştırılıyor. Sosyal medya şirketi Facebook'un bünyesinde bulunan mesajlaşma platformu WhatsApp'ın bilinmeyen bazı özellikleri bulunuyor. Bunlardan biri de, kendine mesaj atma seçeneği. Herhangi bir notu ya da görseli WhatsApp'ta kendisine göndererek not almak isteyenler ya da günlük olarak kendisine mesaj göndererek saklamak isteyenler, kendine mesaj atmanın mümkün olup olmadığını merak ediyor. WhatsApp'ta kendine mesaj göndermenin detaylarını yazımızda ele aldık. İşte adım adım WhatsApp kendine mesaj atma işlemleri...

Salim Demirkıran
Giriş Tarihi: 01.10.2021 13:36 Güncelleme Tarihi: 01.10.2021 13:36
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Hiç bir şey imkansız değil! WhatsApp’ta kendine mesaj atma işlemi oldukça basit! İşte adım adım detaylar

WhatsApp'ta kendine mesaj atmak mümkün! Evet, doğru okudunuz bazı adımları takip ederek WhatsApp'ta kendinize mesaj gönderebilir, notlarınızı ya da fotoğraf ve videolarınızı saklayabilirsiniz. Yazımızda bu işlemlerin nasıl yapıldığına dair merak edilenleri ele aldık. Peki, WhatsApp'ta kendine mesaj nasıl atılır? İşte merak edilen soruların yanıtı...

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Hiç bir şey imkansız değil! WhatsApp’ta kendine mesaj atma işlemi oldukça basit! İşte adım adım detaylar

WHATSAPP'TA KENDİNE MESAJ NASIL GÖNDERİLİR?

WhatsApp yüklü olan telefonunuzdan tarayıcı açın. Daha sonra adres çubuğuna yazının devamında belirttiğimiz linkin sonuna kendi cep numaranızı yazın. (wa.me//905**********)

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Hiç bir şey imkansız değil! WhatsApp’ta kendine mesaj atma işlemi oldukça basit! İşte adım adım detaylar

Bu işlemi yaptıktan sonra girdiğiniz numara ile "+905******* ile WhatsApp'ta sohbet edin" açıklaması gelecek. Daha sonra "Bu sayfa şurada açılsın mı: "WhatsApp"?" bildirimi karşınıza çıkacak. Gelen bildirime "Aç" yanıtını verdikten sonra cihazınızda yüklü olan WhatsApp uygulamasına yönlendirileceksiniz ve kendinizle sohbet etmeye başlayabileceksiniz.

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Hiç bir şey imkansız değil! WhatsApp’ta kendine mesaj atma işlemi oldukça basit! İşte adım adım detaylar

NUMARAYI GİRERKEN BUNA DİKKAT!

Bazı kullanıcılar wa.// adresinin devamına kendi numaralarını yazarken ülke kodunu girmeyi unuttuğu için hata ile karşı karşıya kalıyorlar. Herhangi bir aksilik yaşamamak için numaranın başına ülke kodunu girmeyi unutmayın. Kırmızı renkte belirttiğimiz alan ülke kodudur. Örnek;

"wa.me/905****"

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Hiç bir şey imkansız değil! WhatsApp’ta kendine mesaj atma işlemi oldukça basit! İşte adım adım detaylar

KVKK'DAN WHATSAPP'A 1 MİLYON 950 BİN LİRA CEZA

KVKK'den yapılan açıklamada, WhatsApp LLC tarafından uygulamayı kullanmak isteyen kullanıcıların kişisel verilerinin işlenmesine ve yurt dışında bulunan üçüncü taraflara aktarılmasına açık rıza verilmesini içerecek şekilde Hizmet Koşullarının ve Gizlilik İlkesinin güncellendiği, bu kapsamda açık rıza vermeyen kullanıcıların uygulamayı kullanamayacağına ve hesaplarının silineceğine dair bilgilendirme iletildiğinin tespit edildiği bildirildi.