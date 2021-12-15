HaberlerGaleriHem karada hem denizde düşmanın karşısına dikilecek! ZAHA'nın mayın ve balistik testleri tamamlandı
Hem karada hem denizde düşmanın karşısına dikilecek! ZAHA'nın mayın ve balistik testleri tamamlandı
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın amfibi zırhlı araç ihtiyacını karşılamak için geliştiren Zırhlı Amfibi Hücum Araçları'nın (ZAHA) mayın ve balistik testlerinin tamamladığını duyurdu.
Giriş Tarihi: 15.12.2021 12:50Güncelleme Tarihi: 15.12.2021 12:50