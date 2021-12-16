Gökbilimciler göz kamaştırıcı mavi ışığın gizemini çözdü! İlk kez görüldü

Bilim insanları uzay boşluğunda 2018 yılında bulunan göz kamaştırıcı mavi ışığın gizemini çözdü. Bilimsel dergide yayımlanan bir makalede 'inek' lakaplı bu sırlı yıldız parlamasını anımsatan olayına ilişkin , "Genellikle, 'ilk kez' demeye cesaret edemem. Ama gerçekten ilk kez, bir yıldızın öldüğünü ve bebek kompakt nesnenin doğumunu o anda gördük" ifadelerini kullandı.