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Gökbilimciler göz kamaştırıcı mavi ışığın gizemini çözdü!  İlk kez görüldü

Bilim insanları uzay boşluğunda 2018 yılında bulunan göz kamaştırıcı mavi ışığın gizemini çözdü. Bilimsel dergide yayımlanan bir makalede 'inek' lakaplı bu sırlı yıldız parlamasını anımsatan olayına ilişkin , "Genellikle, 'ilk kez' demeye cesaret edemem. Ama gerçekten ilk kez, bir yıldızın öldüğünü ve bebek kompakt nesnenin doğumunu o anda gördük" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 16.12.2021 12:52
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Gökbilimciler göz kamaştırıcı mavi ışığın gizemini çözdü!  İlk kez görüldü

AT2018cow ismi konulan, "inek" lakaplı bu sırlı ışık bir yıldız patlamasına benziyordu. Ama bu gibi patlamalardan daha parlaktı ve bilinen hiçbir süpernova kategorisine uymuyordu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Gökbilimciler göz kamaştırıcı mavi ışığın gizemini çözdü!  İlk kez görüldü

200 MİLYON IŞIK YILI UZAKLIĞINDA

Şimdiyse Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nden (MIT) bir araştırma ekibi sonunda gizemli ışığın kaynağını 200 milyon ışık yılı uzaklıkta buldu.

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Gökbilimciler göz kamaştırıcı mavi ışığın gizemini çözdü!  İlk kez görüldü

Söz konusu noktada bir yıldız kendi içine çökmüş ve dev bir kompakt nesneye, daha doğrusu muazzam bir kütleye sahip, nispeten küçük boyutlarda bir cisme dönüşmüştü.

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Gökbilimciler göz kamaştırıcı mavi ışığın gizemini çözdü!  İlk kez görüldü

"İLK KEZ DOĞUMUNU GÖRDÜK"

Hakemli bilimsel dergi Nature Astronomy'de yayımlanan makalenin başyazarı Dheeraj Pasham, "Genellikle, 'ilk kez' demeye cesaret edemem. Ama gerçekten ilk kez, bir yıldızın öldüğünü ve bebek kompakt nesnenin doğumunu o anda gördük" diye konuştu.

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Gökbilimciler göz kamaştırıcı mavi ışığın gizemini çözdü!  İlk kez görüldü

Gökbilimciler bu gizemli ışığı ilk gördükleri andan beri onu açıklayabilecek çeşitli senaryolar ortaya attı.