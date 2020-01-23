HAARP yine gündemde! HAARP nedir? HAARP ile deprem yapılabilir mi?

Manisa ve Ankara'da art arda gerçekleşen depremler sonrası sosyal medyada HAARP gündem oldu. Trend listesinde ilk sıralara yükselen HAARP uzun süredir tartışılıyor. HAARP ile bazı ülkelerde suni depremler oluşturulduğuna dair teoriler var. Peki, HAARP nedir, ne anlama gelir? HAARP Projesi deprem yaratır mı? Sizler için merak edilen soruların yanıtlarını derledik. HAARP ile ilgili tüm merak edilenleri haberimizde bulabilirsiniz. İşte HAARP Projesi detayları haberimizde...

Giriş Tarihi: 23.01.2020 13:23 Güncelleme Tarihi: 23.01.2020 13:40 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





