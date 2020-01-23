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HAARP yine gündemde! HAARP nedir? HAARP ile deprem yapılabilir mi?

Manisa ve Ankara'da art arda gerçekleşen depremler sonrası sosyal medyada HAARP gündem oldu. Trend listesinde ilk sıralara yükselen HAARP uzun süredir tartışılıyor. HAARP ile bazı ülkelerde suni depremler oluşturulduğuna dair teoriler var. Peki, HAARP nedir, ne anlama gelir? HAARP Projesi deprem yaratır mı? Sizler için merak edilen soruların yanıtlarını derledik. HAARP ile ilgili tüm merak edilenleri haberimizde bulabilirsiniz. İşte HAARP Projesi detayları haberimizde...

Giriş Tarihi: 23.01.2020 13:23 Güncelleme Tarihi: 23.01.2020 13:40
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HAARP yine gündemde! HAARP nedir? HAARP ile deprem yapılabilir mi?

Manisa ve Ankara'da art arda depremler korkuttu. Manisa 5.4 ile sallanırken, Ankara 4.5 ile sallandı. Artçı depremler de peş peşe geldi. Gelişmeler sonrası HAARP sistemi tartışılmaya başlandı. HAARP projesi ile suni depremlerin üretildiğine dair teoriler var. Bunların gerçekliği sosyal medyada sıkça tartışılıyor. HAARP bugün de sosyal medyanın gündeminde. Peki, HAARP nedir? HAARP ile deprem yapılabilir mi? İşte detaylar...

İŞTE HAARP GERÇEKLERİ! (VİDEO)

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HAARP yine gündemde! HAARP nedir? HAARP ile deprem yapılabilir mi?

HAARP NEDİR, NE ANLAMA GELİR?

HAARP, Türkçe karşılığı olarak "Yüksek Frekanslı Etkin Güneşsel Araştırma Program"ı olarak çevrilen, Amerika Birleşik Devletleri'nin Alaska eyaletinde bulunan bilimsel bir projedir.

İŞTE HAARP GERÇEKLERİ! (VİDEO)

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HAARP yine gündemde! HAARP nedir? HAARP ile deprem yapılabilir mi?

HAARP PROJESİ'NİN ETKİLERİ NELER?

Yetkililere göre bunun amacı füzeleri havada imha etmek, toprağın altını incelemek, denizaltılarla haberleşmeyi kolaylaştırmak, ve büyük bir alandaki tüm haberleşmeyi kesmek gibi çok çeşitli amaçları vardır.

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HAARP yine gündemde! HAARP nedir? HAARP ile deprem yapılabilir mi?

Amerikanın en ünlü jeofizikçilerinden birine göre ise bu teknoloji iklimleri değiştirmek, ozon tabakası ile oynamak, deprem yaratmak, radyasyon yaymayan termonükleer patlamalar yaratmak gibi korkunç güce de sahiptir.

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HAARP yine gündemde! HAARP nedir? HAARP ile deprem yapılabilir mi?

HAARP PROJESİ DETAYLARI

HAARP, iyonosferin özelliklerini ve davranışlarını araştırmak için Alaska Üniversitesi ile ortak yürütülen bir proje sonucunda kurulmuştur. Günümüzde Pentagon tarafından kontrol edilmekte ve ABD ordusunun hizmetindedir.