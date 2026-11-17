Apple'a planlı eskitme davası! İşte dava konusu olan iPhone modelleri

Fransa'da Apple'a, bazı iPhone modellerinin yetkili servisler dışında onarılmasını engelleyerek planlı eskitme uyguladığı iddiasıyla dava açıldı. Paris'te 17 Haziran'da görülecek dava için geri sayım başladı. İşte planlı eskitme uygulandığı iddia edilen iPhone modelleri...

Fransa basınında yer alan haberlere göre, Apple'a bazı iPhone modellerinin yetkili servisler dışında onarılmasını önleyerek planlı eskitme uyguladığı gerekçesiyle dava açıldı. Dosyaya yakın kaynaklar davanın, 17 Haziran'da Paris'te görüleceğini açıkladı.

İŞTE O MODELLER Davaya konu olan modeller arasında iPhone XS, iPhone 12, 13, 14 ve 15 serileri ile 2022'de piyasaya sürülen iPhone SE yer alıyor. Suçlu bulunması halinde ABD'li teknoloji devine 300 bin avroya kadar para cezası kesilebilir.

2022 YILINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU Planlı eskitmeye karşı mücadele veren çevreci Fransız derneği "Halte a l'Obsolescence Programme" Aralık 2022'de Apple hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

25 MİLYON EURO CEZA Dernek daha önce de Apple hakkında şikayette bulunmuş, şirket yazılım güncellemelerinin eski cihazları yavaşlatabileceği konusunda iPhone kullanıcılarını uyarmadığı iddiasıyla 2021'de açılan davada 25 milyon avro para cezasına çarptırılmıştı.

PLANLI ESKİTME NEDİR? Planlı eskitme, üreticilerin özellikle elektronik cihazlarda ürünlerinin kullanım ömrünü kasıtlı olarak sınırlandırmak ve sürekli tüketim döngüsü oluşturmak için kullanılan bir yöntem.