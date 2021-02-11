Google'dan devrim gibi karar! O özellik yakında geliyor! Ana ekran...

Bu özellik sayesinde Google'a ait arama sayfası ile sonuçların listelendiği sayfanın, koyu mod ile kullanılması sağlanıyor. Test edilen özelliğin tüm kullanıcılara ne zaman sunulacağı şu an için bilinmiyor olsa da birçok kullanıcının beklediği bir özellik olduğunu belirtelim. Windows PC'ler ve macOS bilgisayarlar için geliştirilen bu test süreci hızlı bir şekilde ilerliyor.