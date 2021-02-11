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12 Şubat 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Google'dan devrim gibi karar! O özellik yakında geliyor! Ana ekran... Google'dan devrim gibi karar! O özellik yakında geliyor! Ana ekran...
Google Aramalar bir süredir beklenen özelliğe nihayet kavuşuyor. 2019 yılının en popüler özelliklerinden birisi olan karanlık tema, Google Aramalar için geliyor. Şu anda test aşamasında olan bu özellik, kullanıcıların arama yaparken karanlık temayı kullanmasına olanak sağlıyor. Kullanıcılarına kapsamlı tanıtım yayınlaması beklene Google'dan gelecek açıklamalar bekleniyor. Ancak güncellemenin açıklamadan önce gelmesi olası olarak görülüyor.
Giriş Tarihi: 11.02.2021 23:44
Google'dan devrim gibi karar! O özellik yakında geliyor. Karanlık mod özelliği akıllı telefonlardan, mobil/masaüstü uygulamalara kadar pek çok yerde karşımıza çıkıyor. iPhone'lara geç geldiği için eleştirilen bu özellik Google'in aramalarına yeni gelecek. Güncellemenin tüm kullanıcıların hizmetine ne zaman sunulacağı merak ediliyor. İlk önce bazı cihazlarda kullanıma açılması bekleniyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Karanlık mod özelliği akıllı telefonlardan, mobil/masaüstü uygulamalara kadar pek çok yerde karşımıza çıkıyor. iPhone'lara geç geldiği için eleştirilen bu özellik Google'in aramalarına yeni gelecek.
Bir süredir testlerinin devam ettiği bu özellik için bazı kişiler için sunulmaya başlandı. Hatta Google bu özelliği kullanıcıların beğenisine sunmadan önce onlara bunu sormaya başladı. Eğer bu özelliği kullanmak istiyorsanız Google'ın atacağı bildirime onay vermeniz gerekiyor.
Bu özellik sayesinde Google'a ait arama sayfası ile sonuçların listelendiği sayfanın, koyu mod ile kullanılması sağlanıyor. Test edilen özelliğin tüm kullanıcılara ne zaman sunulacağı şu an için bilinmiyor olsa da birçok kullanıcının beklediği bir özellik olduğunu belirtelim. Windows PC'ler ve macOS bilgisayarlar için geliştirilen bu test süreci hızlı bir şekilde ilerliyor.
Ayrıca bu özellik ile Google'ın arama motoru, simsiyah yerine koyu gri renge bürünüyor. Kullanıcıların büyük bir kısmı Google'ın test etmeye başladığı yeni özelliği farklı tarayıcılar üzerinden de görebiliyor.