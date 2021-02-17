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NASA bu fotoğrafları ilk kez yayınladı! Heyecanlandıran olay

Mars'a ait fotoğraflar NASA tarafından ilk kez yayınladı. NASA'nın yayınladığı görüntüler sosyal medyayı sallamaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde ABD'den yapılan açıklama dünya gündemine bomba gibi düştü.

Giriş Tarihi: 17.02.2021 16:38 Güncelleme Tarihi: 17.02.2021 16:38
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NASA bu fotoğrafları ilk kez yayınladı! Heyecanlandıran olay

NASA son araştırmalar hakkında dünya basınını bilgilendirdi. Mars'ta yapılan araştırmada görüntülenen ilginç görüntüler dünyanın büyük bir kesiminin dikkatini çekti. İşte NASA'nın ilk kez yayınladığı dehşete düşüren kareler.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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NASA bu fotoğrafları ilk kez yayınladı! Heyecanlandıran olay

İşte ilk kez yayınlanan o kareler...

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NASA bu fotoğrafları ilk kez yayınladı! Heyecanlandıran olay

Mars'ta kameralara yansıyan sıra dışı bir görüntü şu sıra Facebook başta olmak üzere sosyal medyada büyük ses getirdi.

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NASA bu fotoğrafları ilk kez yayınladı! Heyecanlandıran olay

Mars'tan sık sık Dünya'ya görüntü gönderen Curiosity aracının geçtiği görüntülerden biri de 'uzaylı savaşçı' oldu. Uzaktan bakıldığında ne olduğu belli olmayan cisme biraz daha yakınlaştırıldığında ilginç bir görüntü ortaya çıkıyor.

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NASA bu fotoğrafları ilk kez yayınladı! Heyecanlandıran olay

Elbette NASA'nın bu konuda bir yorumu yok; ancak görüntüyü izleyen UFO meraklıları 'uzaylı savaşçı' yorumlarını yapmakta geri durmuyor.