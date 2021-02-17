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17 Şubat 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri NASA bu fotoğrafları ilk kez yayınladı! Heyecanlandıran olay NASA bu fotoğrafları ilk kez yayınladı! Heyecanlandıran olay
Mars'a ait fotoğraflar NASA tarafından ilk kez yayınladı. NASA'nın yayınladığı görüntüler sosyal medyayı sallamaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde ABD'den yapılan açıklama dünya gündemine bomba gibi düştü.
Giriş Tarihi: 17.02.2021 16:38 Güncelleme Tarihi: 17.02.2021 16:38
NASA son araştırmalar hakkında dünya basınını bilgilendirdi. Mars'ta yapılan araştırmada görüntülenen ilginç görüntüler dünyanın büyük bir kesiminin dikkatini çekti. İşte NASA'nın ilk kez yayınladığı dehşete düşüren kareler.
GALERİ DEVAM EDİYOR
İşte ilk kez yayınlanan o kareler...
Mars'ta kameralara yansıyan sıra dışı bir görüntü şu sıra Facebook başta olmak üzere sosyal medyada büyük ses getirdi.
Mars'tan sık sık Dünya'ya görüntü gönderen Curiosity aracının geçtiği görüntülerden biri de 'uzaylı savaşçı' oldu. Uzaktan bakıldığında ne olduğu belli olmayan cisme biraz daha yakınlaştırıldığında ilginç bir görüntü ortaya çıkıyor.
Elbette NASA'nın bu konuda bir yorumu yok; ancak görüntüyü izleyen UFO meraklıları 'uzaylı savaşçı' yorumlarını yapmakta geri durmuyor.