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WhatsApp'tan annesi ile futbol konuştu, sosyal medya kahkahaya boğuldu! İşte o WhatsApp mesajları

1 milyardan fazla kullanıcısı olan WhatsApp'tan ortaya çıkan sohbetler herkesi kahkahaya boğdu. Sosyal medyaya düşen WhatsApp'taki komik mesajlar sosyal medya kullancıları tarafından beğeni topladı. Milyarlarca kullanıcıya sahip olan mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta kahkahaya boğan konuşmalar da gerçekleşiyor. WhatsApp akıllı telefonların internet aracılığıyla mesajlaştığı bir uygulama olurken, kurulabilen gruplar sayesinde çoklu sohbetler de meydana geliyor. Çoklu ya da özel birçok konuşmada ise güldüren dialoglar meydana gelmekte. WhatsApp'ta oluşan ve internete düşen komik mesajlar sizler için derlendi.

Giriş Tarihi: 14.12.2019 15:50 Güncelleme Tarihi: 14.12.2019 16:15
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WhatsApp'tan annesi ile futbol konuştu, sosyal medya kahkahaya boğuldu! İşte o WhatsApp mesajları

WhatsApp'ta oluşan komik dialoglar sosyal medyaya yansımaya devam ediyor. Milyarlarca kullanıcısı olan WhatsApp'ın komik mesajları okuyanları kahkahaya boğmaya devam ediyor. WhatsApp her gün yeni bir komik diyaloğa sahne oluyor.

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WhatsApp'tan annesi ile futbol konuştu, sosyal medya kahkahaya boğuldu! İşte o WhatsApp mesajları

WhatsApp Messenger, akıllı telefonlar için geliştirilen, platformlararası çalışma özelliğine sahip bir mesajlaşma ve arama uygulamasıdır ve dünya genelinde milyarlarca kullanıcısı vardır.

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WhatsApp'tan annesi ile futbol konuştu, sosyal medya kahkahaya boğuldu! İşte o WhatsApp mesajları

İnsanların birbirine attığı mesajlar görenleri güldürüyor.

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WhatsApp'tan annesi ile futbol konuştu, sosyal medya kahkahaya boğuldu! İşte o WhatsApp mesajları
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WhatsApp'tan annesi ile futbol konuştu, sosyal medya kahkahaya boğuldu! İşte o WhatsApp mesajları