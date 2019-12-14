WhatsApp'tan annesi ile futbol konuştu, sosyal medya kahkahaya boğuldu! İşte o WhatsApp mesajları

1 milyardan fazla kullanıcısı olan WhatsApp'tan ortaya çıkan sohbetler herkesi kahkahaya boğdu. Sosyal medyaya düşen WhatsApp'taki komik mesajlar sosyal medya kullancıları tarafından beğeni topladı. Milyarlarca kullanıcıya sahip olan mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta kahkahaya boğan konuşmalar da gerçekleşiyor. WhatsApp akıllı telefonların internet aracılığıyla mesajlaştığı bir uygulama olurken, kurulabilen gruplar sayesinde çoklu sohbetler de meydana geliyor. Çoklu ya da özel birçok konuşmada ise güldüren dialoglar meydana gelmekte. WhatsApp'ta oluşan ve internete düşen komik mesajlar sizler için derlendi.