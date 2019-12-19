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19.12.2019

Google ve YouTube çöktü mü? Neden erişim sağlanamıyor? Canlı yayında açıkladı

Google ve Youtube'a erişim sağlanamıyor. Google ve Youtube'a giriş yapmak isteyenler, erişim sorunu ile karşılaşınca detayları araştırmaya başladı. Dünyanın en büyük video ağı Youtube ile, en büyük arama motoru Google'ın yaşadığı sorun milyonlarca kişiyi olumsuz etkiledi. Sorunun Bulgaristan'daki server hatasından kaynaklandığı belirtiliyor. Peki, Google ve Youtube'a neden erişilemiyor. Google ve Youtube çöktü mü? Google erişim sorunu ne zaman çözülecek? Merak edilen bu soruların yanıtını Dijital İletişim Araştırmacısı Ali Murat Kırık A Haber canlı yayınında yanıtladı.

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