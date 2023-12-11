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Haberler Galeri GOOGLE 2023'te en çok aratılanlar listesi | Türkiye'de en çok araştırılan kelime ne oldu? İşte çok merak edilen burçlar, diziler, tarifler, sorular...

GOOGLE 2023'te en çok aratılanlar listesi | Türkiye'de en çok araştırılan kelime ne oldu? İşte çok merak edilen burçlar, diziler, tarifler, sorular...

Türkiye'nin en çok tercih edilen arama motorlarından Google, Türkiye'de yılın en çok aranan kelimelerini açıkladı. Google, 2023 yılında öne çıkan arama trendlerini 'Google Year in Search 2023' adıyla yayınladı. En çok aranan kelimeler, diziler, tarifler tek tek sırılandı. Peki Google'da 2023'te en çok neler arandı? Türkiye'de en çok araştırılan kelime ne oldu?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.12.2023 13:29 Güncelleme Tarihi: 11.12.2023 13:29
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GOOGLE 2023’te en çok aratılanlar listesi | Türkiye’de en çok araştırılan kelime ne oldu? İşte çok merak edilen burçlar, diziler, tarifler, sorular...

Google, Türkiye'de 2023 yılı içinde en çok aranan konuların listesini yayınladı. Türkiye'nin önde gelen arama motorlarından biri olan Google, yılın en çok arananları kapsayan verileri 'Google Year in Search 2023' adıyla paylaştı. Peki Google Türkiye'de en çok araştırılan kelime ne oldu?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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GOOGLE 2023’te en çok aratılanlar listesi | Türkiye’de en çok araştırılan kelime ne oldu? İşte çok merak edilen burçlar, diziler, tarifler, sorular...

2023 yılının arama trendleri - Türkiye

İsimler

📍Sinan Oğan

📍Dilan Polat

📍Zaha

📍Kemal Kılıçdaroğlu

📍Muharrem İnce

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GOOGLE 2023’te en çok aratılanlar listesi | Türkiye’de en çok araştırılan kelime ne oldu? İşte çok merak edilen burçlar, diziler, tarifler, sorular...

Diziler

📍Yalı Çapkını

📍Wednesday

📍Kızılcık Şerbeti

📍Aile

📍Hudutsuz Sevda

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GOOGLE 2023’te en çok aratılanlar listesi | Türkiye’de en çok araştırılan kelime ne oldu? İşte çok merak edilen burçlar, diziler, tarifler, sorular...

Nasıl?

📍Teravih Namazı Nasıl Kılınır

📍Bayram Namazı Nasıl Kılınır

📍Deprem Nasıl Oluşur

📍Seçim İkinci Tura Nasıl Kalır

📍Basınç Ölçer Nasıl Yazılır

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GOOGLE 2023’te en çok aratılanlar listesi | Türkiye’de en çok araştırılan kelime ne oldu? İşte çok merak edilen burçlar, diziler, tarifler, sorular...

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