GOOGLE 2023'te en çok aratılanlar listesi | Türkiye'de en çok araştırılan kelime ne oldu? İşte çok merak edilen burçlar, diziler, tarifler, sorular...

Türkiye'nin en çok tercih edilen arama motorlarından Google, Türkiye'de yılın en çok aranan kelimelerini açıkladı. Google, 2023 yılında öne çıkan arama trendlerini 'Google Year in Search 2023' adıyla yayınladı. En çok aranan kelimeler, diziler, tarifler tek tek sırılandı. Peki Google'da 2023'te en çok neler arandı? Türkiye'de en çok araştırılan kelime ne oldu?

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 11.12.2023 13:29 Güncelleme Tarihi: 11.12.2023 13:29 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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