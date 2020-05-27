En çok satan telefonlar 2020! Hepsi kapış kapış sattı Milyonlarca akıllı telefon kullancısı, iPhone,Samsung,Huawei telefonlarını tercih ediyor. Peki dünya üzerinde en çok satan telefon marka ve modeli hangisi? İşte telefon piyasasına damga vuran o modeller... Giriş Tarihi: 27.05.2020 14:17 Güncelleme Tarihi: 27.05.2020 14:24
Bu yıl en çok hangi telefon satıyor? Bugüne dek dünyanın en çok satan telefonun hangi markanın hangi model telefonu olduğunu biliyor musunuz? İşte görünce şaşıracağınız o telefonlar...
Samsung Galaxy A51 Samsung Galaxy A51 çok satan telefonlardan biri. 6,5 inç ekran büyüklüğüne sahip olan telefon, arka yüzünde 48 MP + 12 MP + 5 MP + 5 MP olmak üzere 4 kamerayla geliyor. Xiaomi Redmi Note 8 Xiaomi'nin popüler telefonu Redmi Note 8 ise Galaxy A51'in ardından geliyor. 6,3 inç ekran büyüklüğüne sahip olan telefon, 64 GB dahili hafızaya sahip. 13 MP ön kamera kullanan telefonun arka yüzünde ise 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP sensörleri bulunuyor. Redmi Note 8 Pro Xiaomi'nin bir başka telefonu da en çok satanlar listesine girmeyi başardı. 6,53 inç ekran büyüklüğü, 6 GB RAM ve 64 GB dahili hafızayla gelen cihaz, Note 8'in donanım olarak iyileştirilmiş bir modeli. iPhone XR Apple'ın en uygun fiyatlı yeni iPhone modellerinden biri olan iPhone XR, geçen yılın en çok satan telefonuydu. Bu yıl listesinin ilk sırasında olmasa da, halen dünyanın en çok satan telefonları listesinde kendine yer bulmaya devam ediyor.