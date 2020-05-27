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Haberler Galeri İşte Türkiye'nin 2023 silahları! ASELSAN'dan tarihi bir adım daha

İşte Türkiye'nin 2023 silahları! ASELSAN'dan tarihi bir adım daha

Türkiye 2023 hedeflerine doğru giderken, askeri teknolojide geliştirilen yerli ve milli silahlar büyük ilgi gördü. Bölgesinde en çok sözü dinlenen ülkelerinden biri olan Türkiye'nin yerli ve milli silahları, dünya çapında tanınan markaların başında geliyor. Helikopter, piyade tüfeği, füze, İHA, SİHA ve birçok kalemde kendi silahını üreten Türkiye'ye diğer ülkelerden sipariş yağmuru yağıyor. Sınıfının en önemli silahları arasında olan milli silahlarımızın etkileyici performansı, başta ABD olmak üzere diğer silah üretici ülkelerin gündeminde.Son olarak ASELSAN'dan insansız ağır kara aracı hamlesi geldi. İşte Türkiye 2023 silahlarına ilişkin geliştirilen yerli ve milli silahları...

Giriş Tarihi: 27.05.2020 12:09 Güncelleme Tarihi: 27.05.2020 12:10
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İşte Türkiye'nin 2023 silahları! ASELSAN'dan tarihi bir adım daha

Güvenlik güçlerinin envanterine katılacak 6x6 ve 8x8 Özel Maksatlı Taktik Tekerlekli Zırh Araçların (ÖMTTZA) komuta kontrol, haberleşme, uzaktan komutalı Sarp ve Nefer silah kuleleri, seyrüsefer, elektro optik ve kara radar sistemlerini içeren görev donanımlarını üretecek ASELSAN, ayrıca envanterdeki zırhlı muharebe araçlarının modernizasyonunu gerçekleştirecek.

ÖMTTZA Projesi kapsamında araçlara entegre edilecek 25 milimetre Nefer Silah Sistemi ve ANS-420K Taktik Seviye Konum Belirleme Sistemi, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine ilk defa girecek.

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İşte Türkiye'nin 2023 silahları! ASELSAN'dan tarihi bir adım daha

KARA MUHAREBELERİNİN KURALLARINI DEĞİŞTİRECEK

Zırhlı Muharebe Aracı (ZMA) Modernizasyon Projesi'nde ise ana yüklenici olarak görevlendirilen ASELSAN, zırhlı muharebe araçları için özgün olarak geliştirdiği Nefer 25 Milimetre Silah Sistemi'ni de piyade sınıfının kullanımına sunacak.

ASELSAN sistemleri ile diğer paydaşlara ait zırh, koruma astarı, mayın koruma, Otomatik Yangın Söndürme Sistemi, Kimyasal-Biyolojik-Radyolojik-Nükleer Sistemi, klima gibi alt sistemleri de ana yüklenici sorumluluğunda ve tüm sistem sorumlusu olarak araçlara entegre edilecek.

Proje kapsamında ayrıca insansız kara aracı (İKA) uygulaması ve Pulat Aktif Koruma Sistemi'nin entegrasyonu konularında öz kaynaklı olarak teknoloji gösterimi çalışmaları yürütülecek. ZMA Modernizasyonu Projesi, ASELSAN'ın zırhlı araçların bütününe yönelik faaliyetlerin yönetiminden sorumlu olması nedeniyle özel bir yere sahip bulunuyor.

Gelecek dönemde İKA'ların da insansız hava araçlarında (İHA) olduğu gibi kara muharebelerinin kurallarını değiştireceği beklentisi doğrultusunda ASELSAN'ın bu konuya daha fazla kaynak ve efor ayırarak özellikle ağır sınıf İKA'lar için gerekli teknolojik altyapıyı kazanması Türk savunma sanayisi açısından kritik önem taşıyor.

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İşte Türkiye'nin 2023 silahları! ASELSAN'dan tarihi bir adım daha

ORTA SINIF İKA İÇİN GERİ SAYIM
ASELSAN, geleceğin savaş alanlarında yaygın şekilde kullanılacak, uzaktan kontrol edilebilen, kendi başına karar verme ve uygulama yeteneğine sahip, her türlü koşulda görev yapabilen, değişik boyutlarda insansız sistemlerin geliştirilmesine ve üretilmesine yönelik çalışmalar yürütüyor.

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İşte Türkiye'nin 2023 silahları! ASELSAN'dan tarihi bir adım daha

İnsansız hava, deniz ve kara araçları, bomba imha robotları uzun yıllardır kullanılan ASELSAN, orta sınıf 2'nci seviye İKA'lar için de Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile sözleşme imzalamıştı. Katmerciler'in de platform üreticisi olduğu projeyle silahlı İKA'lar Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilecek.

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İşte Türkiye'nin 2023 silahları! ASELSAN'dan tarihi bir adım daha

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Twitter hesabından, Hassas Güdüm Kiti-84 Lazer Arayıcı Başlık'ın test atışıyla ilgili bir video yayımladı.

MSB'den yapılan açıklamada, "Yerli ve milli imkanlarla üretilen HGK-84 LAB (Hassas Güdüm Kiti-84 Lazer Arayıcı Başlık) Hava Kuvvetlerimiz tarafından yapılan test atışları başarıyla gerçekleştirildi" denildi.