Dikkat! Bu telefonları kullanıyorsanız hemen değiştirin

Hayatımızın her alanına giren akıllı telefonlar, insanoğlu için büyük kolaylık sağlıyor.. Gerek iş hayatı gerek özel hayat gerekse eğlence için kullandığımız akıllı telefonlar için çok kritik liste yayınlandı. 2019 en çok radyasyon yayan telefonlar listesi belli oldu. Peki hangi telefon modeli ne kadar radyasyon yayıyor? En fazla ve en az radyasyon yayan telefonlar hangileri? Kullandığınız telefondaki radyasyon seviyesi ne? İşte akıllı telefon kullanan herkesi yakından ilgilendiren o liste!

Giriş Tarihi: 19.09.2019 07:14 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





