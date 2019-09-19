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Dikkat! Bu telefonları kullanıyorsanız hemen değiştirin

Hayatımızın her alanına giren akıllı telefonlar, insanoğlu için büyük kolaylık sağlıyor.. Gerek iş hayatı gerek özel hayat gerekse eğlence için kullandığımız akıllı telefonlar için çok kritik liste yayınlandı. 2019 en çok radyasyon yayan telefonlar listesi belli oldu. Peki hangi telefon modeli ne kadar radyasyon yayıyor? En fazla ve en az radyasyon yayan telefonlar hangileri? Kullandığınız telefondaki radyasyon seviyesi ne? İşte akıllı telefon kullanan herkesi yakından ilgilendiren o liste!

Giriş Tarihi: 19.09.2019 07:14
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Dikkat! Bu telefonları kullanıyorsanız hemen değiştirin

Akıllı telefon kullanıcılarını yakından ilgilendiren önemli bir liste yayınlandı. Hayatımızın her alanına giren akıllı telefonlar, insanoğlu için büyük kolaylık sağlıyor. Fakat kullandığımız telefonların radyasyon değeri de var. Peki en çok radyasyon yayan telefonlar hangileri? Sizin telefonunuz da listede olabilir.

İşte Temmuz ayı itibarıyla en çoktan en aza telefonların radyasyon değerleri...

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Dikkat! Bu telefonları kullanıyorsanız hemen değiştirin

1.75W ile Xiaomi Mi A1 ilk sırada...

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Dikkat! Bu telefonları kullanıyorsanız hemen değiştirin


1.74W ile Vivo S1...

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Dikkat! Bu telefonları kullanıyorsanız hemen değiştirin


1.73W ile Xiaomi Redmi 6...

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Dikkat! Bu telefonları kullanıyorsanız hemen değiştirin

1.69 W ile Xiaomi Mi 8 en çok radyasyon yayan telefonlardan biri...